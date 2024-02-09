Отправлено: - 15:27

мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот"

проработать кампанию по внедрению культуры водопользования

по переработке твердых бытовых отходов глава Правительства потребовал в месячный срок выработать предложения

Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо.

Цитата:- читай задушим мелкий бизнес налогами, освободим крупный от налогов.Цитата:- правильно, на непродуктивных расходах же сэкономят, вот на высвободившиеся лярды будут население учить правильно водой пользоваться.Цитата:- предлагаю еще раз попробовать запустить Архимедовский мусорозавод в Затоболвке возле свалки. Авось на этот раз заработает...Цитата:Правильно, я тоже считаю что население должно перестать финансировать ОСМС, оставить только за счет бюджета ну и по желанию работодатели могут вносить.