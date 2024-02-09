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≡ "Темп будет высоким, а спрос - жестким". Новый премьер провел первое совещание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48541
"Темп будет высоким, а спрос - жестким". Новый премьер провел первое совещание
Отправлено: 09.02.24 - 15:27
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Реформа ОСМС, ревизия республиканского и местных бюджетов, переговоры с крупным бизнесом, новая философия Налогового кодекса. меры по рациональному потреблению воды - эти поручения дал Олжас Бектенов, обозначив сроки исполнения.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
598
Re: "Темп будет высоким, а спрос - жестким". Новый...
Отправлено: 09.02.24 - 15:27
#1
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Цитата:
мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот"
- читай задушим мелкий бизнес налогами, освободим крупный от налогов.


Цитата:
проработать кампанию по внедрению культуры водопользования
- правильно, на непродуктивных расходах же сэкономят, вот на высвободившиеся лярды будут население учить правильно водой пользоваться.

Цитата:
по переработке твердых бытовых отходов глава Правительства потребовал в месячный срок выработать предложения
- предлагаю еще раз попробовать запустить Архимедовский мусорозавод в Затоболвке возле свалки. Авось на этот раз заработает...

Цитата:
Увеличивать ее финансирование при таком неэффективном расходовании средств, приписках – недопустимо.
Правильно, я тоже считаю что население должно перестать финансировать ОСМС, оставить только за счет бюджета ну и по желанию работодатели могут вносить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35447
"Темп будет высоким, а спрос - жестким". Новый премьер провел первое совещание
Отправлено: 09.02.24 - 17:06
#2
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Главное первые слова как то жестко так сказать выкакать..
Потом сесть на лет десять в кресло и прилипнуть к нему от старости и самолюбования в нем, забыв обо всем..

[Исправлено: 111, 09.02.2024 - 17:07]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4220
Re: "Темп будет высоким, а спрос - жестким". Новый...
Отправлено: 09.02.24 - 17:08
#3
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Из всей статьи запомнились два слова"Спрос будет жестким" Сталинистам понравится.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4220
Re: "Темп будет высоким, а спрос - жестким". Новый...
Отправлено: 09.02.24 - 17:12
#4
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Ещё одно , а если казахстанское изделие устарело или некачественное. У меня товарища давно уже чуть не посадили за то, что вместо павлодарского кабеля купил казанский,хорошо остаток остался, доказал что провод сечением 3,5 мм оказался 4 мм
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