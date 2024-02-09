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≡ Постановление главного санврача: где в Казахстане снова нужно носить маски
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48539
Постановление главного санврача: где в Казахстане снова нужно носить маски
Отправлено: 09.02.24 - 11:52
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Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление. В соответствии с документом в организациях здравоохранения вводится масочный режим.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
265
Re: Постановление главного санврача: где в Казахстане снова...
Отправлено: 09.02.24 - 11:52
#1
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И что опять? Не Надоело хернёй заниматься? Совсем что-ли больные на голову? Или соскучились по маразму
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
265
Re: Постановление главного санврача: где в Казахстане снова...
Отправлено: 09.02.24 - 11:59
#2
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Министр новый,подходы старые
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
54
Re: Постановление главного санврача: где в Казахстане снова...
Отправлено: 09.02.24 - 12:03
#3
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Лучше переб.деть, чем недоб.деть. В общественным местах достали таки эти безответственные люди, сами болеют, но маски не носят. Страдают здоровые люди.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3275
Re: Постановление главного санврача: где в Казахстане снова...
Отправлено: 09.02.24 - 12:08
#4
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Что настало время скупить все маски, пока они в рознице по 20 тенге? Потом толкать их по 200, как было в пандемию?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
244
Re: Постановление главного санврача: где в Казахстане снова...
Отправлено: 09.02.24 - 14:53
#5
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Опять бизнес на масках?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
548
Re: Постановление главного санврача: где в Казахстане снова...
Отправлено: 09.02.24 - 14:59
#6
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и на масках и на штрафах бизнес. по иному не могут
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
597
Re: Постановление главного санврача: где в Казахстане снова...
Отправлено: 09.02.24 - 15:09
#7
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Маски, штрафы... мелочи это. Вакцинация - вот где основной куш.

Че там на этот раз готовят? Пандемия корью или какой новый вирус запускают?
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