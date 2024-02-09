Отправлено: - 14:24

saba:

Я опираюсь только на факты, были ли войны где противник вторгся в пределы России , да были.

saba:

после глупой фразы Александра III: " У России есть только 2 союзника, её армия и флот

maxsaf:

Живу в Канаде я, а не ты а теперь можешь смеяться

maxsaf:

Не поверишь, иногда обсуждаем один из этих вариантов в семейном кругу, не скажу почему

maxsaf:

Любой твой аргумент ведёт к концу цивилизации,

Цитата:Надо ещё учитывать что те войны при которых Россия защищалась тоже не с бухты Барахты начались)Россия кидает своего союзника ФранциюФранция идёт мститьСоветский союз сжирает вместе с Германией Польшу делая общую границуГермания идёт войнойРоссия начинает гражданскую войну а бояре в этом время зовут на трон польского короляМонголы требуют выдачи половцев которые укрылись в РусиРусские князья отказываютВ итоге монголы окупируют Русь)Цитата:Эта фраза звучит смешнее от тогоЧто именно армия свергла императора в феврале 1917А флот помогал в революции октября 1917))Цитата:Да с этого и ржуУехать в западную странуКоторая по благосостоянию выше России позиций на 20И сидеть как раб млеть по российской политике и российским новостям))Цитата:Сидят в Канаде в семейном кругу обсуждаютА не переехать ли нам в Сибирь?И сын такой "а не переехать" потомучто я сразу на фронт попадаю по новым законам))И обсуждения тут же закончены)Цитата:Ну если один старый идиот любитель исторических лекций на кнопку нажмёт то конечно