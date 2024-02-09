Я опираюсь только на факты, были ли войны где противник вторгся в пределы России , да были. Были ли войны которые Россия вела за пределами своих земель , да были. И это я ещё не упомянул персидские войны, где Иран и где Россия ? Ливонская война. название тоже прямо русское русское. И говорить при этом , что Россия добрая душа, которой все садятся на голову ? Ну да, можно ещё прибавить белая и пушистая. а от друзей Россия сама давным давно отказалась. после глупой фразы Александра III: " У России есть только 2 союзника, её армия и флот". Кто после таких слов будет с такой страной дружить? А эту фразу нынешние путинисты вспоминают достаточно часто
Хотя справедливости ради надо отметить, что Александр III был наверное самым миролюбивым монархом в истории России и своё экономическое процветание Россия начала именно при нём. Наткнулся на одну его цитату, когда рылся в гугле чтобы вспомнить какой из Александров это сказал( память человеческая увы несовершенна) на другую его фразу «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того, чтобы избегать ужасов войны, конечно, если его (правителя) не вынудят к войне его противники, тогда грех, проклятия и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал». Хотя и её наверное нынешние любители войны переиначат по своему. Половина рунета до сих пор убеждена , что это Украина напала на Россию в 22 году, а не наоборот.
Нет в 19 веке Америка ещё не была жандармом. Это проявилось в ней только во второй половине 20 го века. Ну и особой любви к Америке среди тех стран, которые она направляет на путь истинный я тоже не замечал. Так что текст не меняется . Жандармов не любят и неважно кто это!
И в чём же этот выбор? Я в отличие от Вас никуда переезжать не собираюсь. Что до того какую внешнюю политику ведёт моё государство, то я её понимаю и поддерживаю. Между прочим сложно жить рядом с агрессивным соседом который в десятки раз больше и соблюдать при этом независимую политику. Я бы взял на себя смелость порекомендовать Вам не верить на 100% всем этим клише про хозяев и холуёв !
saba: Я опираюсь только на факты, были ли войны где противник вторгся в пределы России , да были.
Надо ещё учитывать что те войны при которых Россия защищалась тоже не с бухты Барахты начались) Россия кидает своего союзника Францию Франция идёт мстить Советский союз сжирает вместе с Германией Польшу делая общую границу Германия идёт войной Россия начинает гражданскую войну а бояре в этом время зовут на трон польского короля Монголы требуют выдачи половцев которые укрылись в Руси Русские князья отказывают В итоге монголы окупируют Русь) Цитата:
saba: после глупой фразы Александра III: " У России есть только 2 союзника, её армия и флот
Эта фраза звучит смешнее от того Что именно армия свергла императора в феврале 1917 А флот помогал в революции октября 1917)) Цитата:
maxsaf: Живу в Канаде я, а не ты а теперь можешь смеяться
Да с этого и ржу Уехать в западную страну Которая по благосостоянию выше России позиций на 20 И сидеть как раб млеть по российской политике и российским новостям)) Цитата:
maxsaf: Не поверишь, иногда обсуждаем один из этих вариантов в семейном кругу, не скажу почему
Сидят в Канаде в семейном кругу обсуждают А не переехать ли нам в Сибирь? И сын такой "а не переехать" потомучто я сразу на фронт попадаю по новым законам)) И обсуждения тут же закончены) Цитата:
maxsaf: Любой твой аргумент ведёт к концу цивилизации,
Ну если один старый идиот любитель исторических лекций на кнопку нажмёт то конечно
Жить на западе Получать доход с того что нажито и построено англичанами Пользоваться услугами сервисом и товарами которые внедрили англичане Учить английский чтобы спокойно работать там получая высокую зарплату Ездить по городам построенными англичанами Работать с этими же англичанами
И нудеть что западу конец Россия молодец Надо нагнуть этих англосаксов Хочу чтобы Россия всех победила Такое в голове только у идиота или извращенца мазохиста может быть котрый желает кердыка своему уровню жизни
saba: Между прочим сложно жить рядом с агрессивным соседом который в десятки раз больше и соблюдать при этом независимую политику.
А он прекрасно знает это Поэтому Канада не выходит из британского союза) И разведка Канады работает на ЦРУ в рамках стратегии 5 глаз Попробуй в Канаде чё вякни против США Сразу смартфон лагать начнет))
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