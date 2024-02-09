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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 33 из 33«1...313233
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:18
#481
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Цитата:
maxsaf:
пусть Байдена оставят на второй срок - с каждым годом будет только веселее

человек который обожает ссср веселится от того что в соседнем сша правит такой же старичок как черненко
парадокс Цитата:
Эл-починно:
Ещё один, который глобус пропил?

что в германии следом за обязательным изучением майн кампфа уроки географии сократили?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:20
#482
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Цитата:
Vit:
А РФ добрая душа. все страны ей пользуются. А потом вместо спасибо, гадят на голову.

может проблема в том что РФ не добрая а тупая? ну так навскидку? сколько раз путина кидали уже по его словам?)) там бы и дегенерат уже задумался)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4210
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:27
#483
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Цитата:
Vit:
А РФ добрая душа.

Виталий история России это череда войн, большинство из которых велось за пределами России. Нападали дважды, это Наполеон в 1812 году и Гитлер в 1941 году. В остальных Россия активно захватывала новые земли иногда успешно иногда нет, череда русско-турецких войн. кавказская компания , Семилетняя война в Пруссии, что разве название деревни Кунерсдорф это исконно русское или Эрзерум?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:27
#484
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Цитата:
saba:
А что можно ожидать от интервью Путина?

россияне там ржут в сети
"в итоге американец 2 часа прослушал то что мы слушаем уже 20 лет))"


америка нас кинула
ядерная война из за крыма
америка нас кинула
давайте договоримся если хотите
америка нас кинула
нацисты, нацисты нацисты
америка нас кинула
мы не нападем на польшу
украина нас кинула потому что за ней стоит америка
сво идет нормальным ходом
давайте договариватся))


не президент а нытик
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:30
#485
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Цитата:
saba:
Виталий история России это череда войн,




вот ролик на тему популярно рассказывающий что колонизация сибири тоже самое что колонизация южной америки
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:36
#486
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Цитата:
saba:
Нападали дважды, это Наполеон в 1812 году и Гитлер в 1941 году.

в первом случае наполеон шел отомстить за то что Александр нарушил договор и продолжил торговать с англией создавая угрозу французской империи
если перекладывать на современные мерки
наполеон поступил по старой корсиканской поговорке "если драка не избежна бить надо первым, а как понять что драка не избежна? если ты ударил первым она уже не избежна")))

при этом русские историки лукаво забывают что россия 6 раз воевала против франции до этого в различных коалициях
че делал суворов в Швейцарии в 1798? что делала русская армия в австрии при аустерлице 1805 году? правильно пыталась наказать францию за то что там народ сверг короля
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:43
#487
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Цитата:
saba:
череда русско-турецких войн. кавказская компания , Семилетняя война в Пруссии, что разве название деревни Кунерсдорф это исконно русское или Эрзерум?

это насколько у россиян промыты мозги напрочь что они реально думают что московское государство сугубо доброй душой и пряником присоединило себе земли от новгорода до камчатки))
еще на американцев обижаются почему те в школах рассказывают детям про сугубо гуманитарную миссию американского народа в мире когда сами такие же абсолютно если не хуже))
как наш клоун из костаная мишка маваши недавно выдал "русские не захватывали они только созидали"
ага шли выжигали целые регионы а потом созидали...так созидали что на кавказе до сих пор вспоминают о выжженных аулах царскими карателями
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21803
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:52
#488
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Цитата:
abaika95:
"русские не захватывали они только созидали"

Ты лучше расскажи, как твои хозяева поехали бусами торговать в Америку и добрые туземцы сами им предложили там пожить бессрочно ;-) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21803
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 10:55
#489
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Цитата:
abaika95:
а что мне придется много жирного кушать?

Да. Только сначала пасти, потом кушать :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 11:44
#490
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Цитата:
maxsaf:
Ты лучше расскажи, как твои хозяева

человек у которого есть прямой хозяин всегда проецирует свой опыт на других
и очень обижается когда у оппонентов хозяев не бывает))
Цитата:
maxsaf:
бусами торговать в Америку и добрые туземцы сами им предложили там пожить бессрочно

это типа про англосаксов? основателей страны в которой ты живешь?))
не позорился бы Цитата:
maxsaf:
Да. Только сначала пасти, потом кушать

у нас магазины есть в отличии от вас)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14892
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.02.24 - 11:48
#491
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англичане колонизировали америку и убивали индейцев тысячами! а русские только созидали всегда на захваченных территориях!!


так считает человек который живет почему то не в созидательном Новосибирске а в стране где англичане вырезали индейцев назвав страну при этом по индейски "деревня"))


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