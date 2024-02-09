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≡ Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48539
Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то что те пытались остановить её пьяного мужа
Отправлено: 09.02.24 - 10:10
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Во время обхода участка в 10 часов дня полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем. На требования остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21803
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 10:10
#1
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Цитата:
Во время обхода участка в 10 часов дня полицейские заметили сельчанина, выходившего с магазина шаткой походкой. В руках он держал пакет, предположительно с алкоголем. На требования остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать.

Электрон спец в таких вопросах, думаю даст правовую оценку :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
672
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 10:51
#2
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Наша служба и опасна, и трудна...

Остановить нетрезвого мужика+ отхватить от его жены= "уголовное дело и административное производство"
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
53
Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...
Отправлено: 09.02.24 - 11:48
#3
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Ну бухают люди и что с того. Может у людей это единственная радость в жизни. У нас тут не Пальма де Майорка, очень суровый климат зимой, почему бы не бухнуть дома в семейном кругу. Тем более библиотека закрыта, билеты в кинотеатр не достать, на горке уже какбэ по возрасту не в тему. Почему бы и слегка не злоупотребить.
Шёл мужичок домой, неся радость, не угрожая общественной безопасности, но тут бдительные сотрудники правопорядка, решили свою статистику улучшить.
Хотел бы я посмотреть как эти сотрудники с блатняком из элиты разбирались бы...но не посмотрю...увы.
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