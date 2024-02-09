Re: Женщина оскорбляла и била полицейских в Карабалыке, за то...

Отправлено: - 11:48

Ну бухают люди и что с того. Может у людей это единственная радость в жизни. У нас тут не Пальма де Майорка, очень суровый климат зимой, почему бы не бухнуть дома в семейном кругу. Тем более библиотека закрыта, билеты в кинотеатр не достать, на горке уже какбэ по возрасту не в тему. Почему бы и слегка не злоупотребить.

Шёл мужичок домой, неся радость, не угрожая общественной безопасности, но тут бдительные сотрудники правопорядка, решили свою статистику улучшить.

Хотел бы я посмотреть как эти сотрудники с блатняком из элиты разбирались бы...но не посмотрю...увы.