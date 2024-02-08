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≡ Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48539
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 10:17
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Визит вице-министра сельского хозяйства Азата СУЛТАНОВА в Костанайскую область случился 31 января, то есть до отставки правительства 5 февраля. Но новая команда уже назначена, глава МСХ остался на своем месте. Так что вполне можно рассчитывать на преемственность заявленных планов министерства. О каких важных переменах говорил в Костанае Султанов?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4210
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 20:18
#15
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Про психологию поясню. Вот Акрос например занимался 45 лет выращиванием пшеницы и всё там знает, в том числе, что выращивание пшеницы не очень то рентабельно,но он так работал в советское время, работал в перестроечное время и во время независимого Казахстана. Ему очень сложно перевернуть свои мозги и заняться чем нибудь другим
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21803
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 20:21
#16
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Цитата:
saba:
заняться чем нибудь другим

Барашками, например :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6657
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 21:26
#17
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Ну тогда тем более должны знать: что 30 ц/га мы в жизни не получим, на этих землях.
Я тоже самое и говорю. Если хотите рентабельность отрасли,урожайность должна быть не меньше от 35ц/га. А наши радуются и половине этой цифры, потому что олигархи смогли продавить себе дотации, но так вечно продолжаться не может.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4210
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 21:35
#18
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Цитата:
maxsaf:
Барашками, например

А что смешного в барашках? В советское время в Бестау одна отара насчитывала до 5000 овец и та же самая новая Зеландия вполне себя комфортно чувствует выращивая их!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5725
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 21:38
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
Если хотите рентабельность


Насчёт рентабельности: - при урожайности 10-12 ц/га и при цене 100 тенге за килограмм пшеницы, мы все( я и мои коллеги) в ШОКОЛАДЕ- и затраты закроем и на прибыль деньги есть и на будущую посевную и уборку можно оставить.
И при этом вовсе НЕ НУЖНЫ эти субсидии. Всегда говорил: "...цыплят по осени считают..", то есть если и давать субсидии, то ТОЛЬКО по итогам уборки: - есть урожай - на тебе субсидии и всё будет честно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5725
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 21:42
#20
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Цитата:
maxsaf:
Барашками, например


Можете говорить, я ровно отношусь. Барашки, так барашки.
Кстати- я и моя семья не едим баранину- мясо пахнет. Если только - свежий куырдак или шашлык, причём из молодой баранины, желательно - токты.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21803
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 22:28
#21
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Цитата:
saba:
А что смешного в барашках? В советское время в Бестау одна отара насчитывала до 5000 овец и та же самая новая Зеландия вполне себя комфортно чувствует выращивая их

Смешная ваша реакция, больше ничего. :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21803
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 22:29
#22
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Цитата:
ACROS:
Кстати- я и моя семья не едим баранину- мясо пахнет. Если только - свежий куырдак или шашлык, причём из молодой баранины, желательно - токты.

Ну так это же на продажу, как бизнес. Вас же хлеб никто не заставляет есть.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13956
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 09.02.24 - 08:08
#23
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Цитата:
111:
Мой кент сеется в Сормовке

Это исключения. Такое конечно есть. Тот же Акрос. Я у таких работал давно. Их мало.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
53
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 09.02.24 - 11:35
#24
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Для северных районов Казахстана 15 ц/га вполне рентабельно. Если это будут твердые сорта ваще хорошо. Тем более по качеству наше зерно получше российского.
Бонитет канешно слабенький, но для этого нужно чередование или подкормка.
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