Отправлено: - 10:20

Vit:

А РФ добрая душа. все страны ей пользуются. А потом вместо спасибо, гадят на голову.

Цитата:может проблема в том что РФ не добрая а тупая? ну так навскидку? сколько раз путина кидали уже по его словам?)) там бы и дегенерат уже задумался)