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≡ Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48537
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
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Что будет с обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС) в Казахстане? На этот вопрос ответила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По словам Альназаровой, вопрос отмены ОСМС на сегодня не стоит и стоять не должен.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
142
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 20:46
#15
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Официальное трудоустройство по ТД и ничего другого - это лично про себя, а так конечно у нас неграмотных батраков хватает. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4203
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 21:25
#16
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Цитата:
ACROS:
какой то вариант выхода,

Да я не про свои проблемы или не проблемы,в поликлинику особо не хожу. Я про их головы, тех кто это придумывал. Про менеджмент и маркетинг. Вы пытаетесь продать услугу, которая не очень популярна, сделайте её привлекательной, скажите, вы приходите под крыло государственной системы и мы сделаем для вас всё. а тут получается какая то предоплата. Я целый год должен оплачивать ОСМС и только потом я стану человеком системы. Я же говорю сплошная некомпетентность и непрофессионализм в правительстве.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9709
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 00:21
#17
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Вот тут лукавите наверно, если только безграмотные не хотят официально

С точностью до наоборот, грамотные люди умеют считать свои деньги и не собираются отдавать их дяде в ОСМС которым никогда не пользуются или тёте в мифический в пенсионый фонд,я бы от же не отдавал если бы была возможность.
Я вот например официально оплачиваю все эти поборы,при этом за всё время ни разу не пользовался ОСМС и не потому что такой здоровой ,а потому что мне некогда болетьи месяцами ждать приёма врача,если заболел иду к частнику.Так кто здесь грамотный ,а кто дурак?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9709
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 09.02.24 - 00:22
#18
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Официальное трудоустройство по ТД и ничего другого - это лично про себя

официальная з\п 850000 :lol:
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