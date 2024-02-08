Отправлено: - 00:21

Odin_iz_Teh:

Вот тут лукавите наверно, если только безграмотные не хотят официально

Цитата:С точностью до наоборот, грамотные люди умеют считать свои деньги и не собираются отдавать их дяде в ОСМС которым никогда не пользуются или тёте в мифический в пенсионый фонд,я бы от же не отдавал если бы была возможность.Я вот например официально оплачиваю все эти поборы,при этом за всё время ни разу не пользовался ОСМС и не потому что такой здоровой ,а потому что мне некогда болетьи месяцами ждать приёма врача,если заболел иду к частнику.Так кто здесь грамотный ,а кто дурак?