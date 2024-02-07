Re: Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в...

Отправлено: - 19:21

Квартиру я не видела и даже не знаю, по какому адресу она находилась

Есть ли в юриспруденции статья, что потерпевшие полные идиоты и по этой причине случилось нарушение закона и подозреваемые не виноваты