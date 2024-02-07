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≡ Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в обмане клиентов, появились новые подробности в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48537
Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в обмане клиентов, появились новые подробности в суде Костаная
Отправлено: 07.02.24 - 17:34
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Потерпевшими признаны 8 человек, общая сумма ущерба - более 30 млн тенге. На первое заседание Жулдыз Молжигитова не явилась: адвокат сообщил, что она проходит лечение в Центре психического здоровья. На втором заседании появился еще один адвокат.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3274
Re: Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в...
Отправлено: 07.02.24 - 17:34
#1
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прочитала два раза и нифига не поняла...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13953
Re: Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в...
Отправлено: 07.02.24 - 17:41
#2
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Удивительно как люди легко расстаются с деньгами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6657
Re: Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в...
Отправлено: 07.02.24 - 19:21
#3
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 Квартиру я не видела и даже не знаю, по какому адресу она находилась
Есть ли в юриспруденции статья, что потерпевшие полные идиоты и по этой причине случилось нарушение закона и подозреваемые не виноваты
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
854
Re: Слишком дешевые квартиры - В деле риэлтора, обвиняемой в...
Отправлено: 08.02.24 - 23:58
#4
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Цитата:
юля елиссева:
прочитала два раза и нифига не поняла...[/quot

.....что здесь понимать....Сайлау Курманов чётко подметил
, что потерпевшие полные идиоты и по этой причине случилось нарушение закона и подозреваемые не виноваты
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