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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.02.24 - 23:57
Цитата:
Ну бред же
Люди спасающие детей никогда не думают что эти дети будут мстить кому то
Они спасают их ради спасения а не ради дальнейшей бойни
111:
Тот же умный был, да и кто спасает, не дурак, знает, что через время, сегодня, завтра, через 20 лет, он нацдет твоего сородича и отрубит ему прилюдно голову.
Тот же умный был, да и кто спасает, не дурак, знает, что через время, сегодня, завтра, через 20 лет, он нацдет твоего сородича и отрубит ему прилюдно голову.
Ну бред же
Люди спасающие детей никогда не думают что эти дети будут мстить кому то
Они спасают их ради спасения а не ради дальнейшей бойни
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 00:14
Брежнев лёжа в бассейне в Пицунде мог запросто позвать помощника с картой мира и спросить
Скажите а что у нас в Африке? Товарищам в Анголе и мозбамике ещё необходимо дополнительное оружие? А как товарищ Кастро поживает на кубе? Что боливийские партизаны? Ещё держатся?
А как там у Вьетнама дела? Может отправим им ещё ракет для уничтожения американских бомбардировщиков?
А в США что? Черным протестантам хватает финансирования? А то скажите,мы добавим
А товарищи из ГДР И Венгрии что делают? Они отправили агентов в западную Европу уже?
А друзья арабы как? Танков им для новой войны хватает?
А что у нас мил человек в антарктиде? Дошел гусеничный поезд до станции?
А ледоколы в арктике пробили дорогу?
А на Марс,отправились наши ракеты?
В Афганистане что? А в чили? Ой ну плохо,придется вмешаться
Скажите там пусть наши атомные подлодки у Нью Йорка всплывут,вот потеха то будет
Что говорите? Достали документы по космическим шаттлам Наса? Молодцы,к награде всех
Химический завод то построили индусам? Ну молодцы...
И этот период своей истории русские назвали застоем
А сейчас у них новое величие))
Парадокс
Скажите а что у нас в Африке? Товарищам в Анголе и мозбамике ещё необходимо дополнительное оружие? А как товарищ Кастро поживает на кубе? Что боливийские партизаны? Ещё держатся?
А как там у Вьетнама дела? Может отправим им ещё ракет для уничтожения американских бомбардировщиков?
А в США что? Черным протестантам хватает финансирования? А то скажите,мы добавим
А товарищи из ГДР И Венгрии что делают? Они отправили агентов в западную Европу уже?
А друзья арабы как? Танков им для новой войны хватает?
А что у нас мил человек в антарктиде? Дошел гусеничный поезд до станции?
А ледоколы в арктике пробили дорогу?
А на Марс,отправились наши ракеты?
В Афганистане что? А в чили? Ой ну плохо,придется вмешаться
Скажите там пусть наши атомные подлодки у Нью Йорка всплывут,вот потеха то будет
Что говорите? Достали документы по космическим шаттлам Наса? Молодцы,к награде всех
Химический завод то построили индусам? Ну молодцы...
И этот период своей истории русские назвали застоем
А сейчас у них новое величие))
Парадокс
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 02:27
Цитата:
Жалко тебя, тебе же вообще не с чего радоваться
abaika95:
Русские как дети радуются
Русские как дети радуются
Жалко тебя, тебе же вообще не с чего радоваться
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 03:39
Цитата:
Думал, чем тебя порадовать, и нашел вот что:
Цитата:
Ты только их не называй белыми господами. Мы же их фотки не видели
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2024 - 03:40]
abaika95: белый господин из Америки
Думал, чем тебя порадовать, и нашел вот что:
Цитата:
Американские студенты изучают культуру Казахстана и поют песни на казахском языке в одном из столичных вузов, подробнее рассказывает Tengri Life.
Ты только их не называй белыми господами. Мы же их фотки не видели
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2024 - 03:40]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4203
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 11:36
А я смотрел Такера Карлсона, это психологический случай,не скажу психиатрический,но шизофрения где то присутствует. Это не про интервью Путина, возможно он(Такер Карлсон) превозможет себя!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 14:21
Цитата:
Цитата:
Задело его смотрите ка))
Смотри Макс какая загагулина получается
Казахстан шибком не известная третесортная страна звёзд с неба не хватающая
У нас население радуется когда наш оперный певец в Китае выступит
Или если диджей Грэмми получает
Народ может неделями это обсуждать
А Россия и русские вне России ставят из себя державную нацию и супер государство
Россия сверхдержава якобы
Вставание с колен,можем повторить ну и весь этот бред)
И вот представь как смешно со стороны смотрится когда к президенту якобы сверхдержавы едет американский журналист второго ряда и из этого русские делают национальную победу))
Ещё с аргументом смотрите смотрите украинцы к нам американец приедет бе-бе-бе))
Позор же
Ну прям позор
Фу
Вам самим не противно?))
[Исправлено: abaika95, 08.02.2024 - 14:29]
maxsaf:
Жалко тебя, тебе же вообще не с чего радоваться
Жалко тебя, тебе же вообще не с чего радоваться
Цитата:
maxsaf:
Ты только их не называй белыми господами. Мы же их фотки не видели
Ты только их не называй белыми господами. Мы же их фотки не видели
Задело его смотрите ка))
Смотри Макс какая загагулина получается
Казахстан шибком не известная третесортная страна звёзд с неба не хватающая
У нас население радуется когда наш оперный певец в Китае выступит
Или если диджей Грэмми получает
Народ может неделями это обсуждать
А Россия и русские вне России ставят из себя державную нацию и супер государство
Россия сверхдержава якобы
Вставание с колен,можем повторить ну и весь этот бред)
И вот представь как смешно со стороны смотрится когда к президенту якобы сверхдержавы едет американский журналист второго ряда и из этого русские делают национальную победу))
Ещё с аргументом смотрите смотрите украинцы к нам американец приедет бе-бе-бе))
Позор же
Ну прям позор
Фу
Вам самим не противно?))
[Исправлено: abaika95, 08.02.2024 - 14:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 14:23
Представлю в Америке все обсуждают новость что к Байдену приедет брать интервью Юрий Дудь
Победа! Удача! Вот оно как!
Юра Дудь зашёл в наш Макдональдс и ему понравилось!! Вааааау
Юра Дудь едет по Вашингтону с кортежем!! Сууупер))
Вот это гордость для страны)
Победа! Удача! Вот оно как!
Юра Дудь зашёл в наш Макдональдс и ему понравилось!! Вааааау
Юра Дудь едет по Вашингтону с кортежем!! Сууупер))
Вот это гордость для страны)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 14:27
Причем когда Сноуден сотрудник ЦРУ опубликовавший данные о том что американская разведка следит за всеми, убежал в Россию это было эффектно
Ещё бы ассанджа Россия отбила бы тогда да весь мир бы рукоплескал
А так ну Такер Карлосон это пропагандист правого лагеря в США
По типу российского соловья
Он работает на Трампа и является его "бульдогом"
Если бы великий расследователь Саймун Херш приехал это даааа,величина мирового масштаба
Ещё бы ассанджа Россия отбила бы тогда да весь мир бы рукоплескал
А так ну Такер Карлосон это пропагандист правого лагеря в США
По типу российского соловья
Он работает на Трампа и является его "бульдогом"
Если бы великий расследователь Саймун Херш приехал это даааа,величина мирового масштаба
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35444
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 15:42
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 20:12
Цитата:
Так это больше тебя задело, потому что ты знаешь, к чему это приведет, и боишься
abaika95:
Задело его смотрите ка))
Задело его смотрите ка))
Так это больше тебя задело, потому что ты знаешь, к чему это приведет, и боишься
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4203
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 20:30
Великий Путин испугался маленького Надеждина единственного кандидата с антивоенной позицией. Его просто тупо не допустили до голосования, несмотря на все видео с многочисленными очередями в штабы Надеждина с тем чтобы поставить подпись в его поддержку. Выборы на всей территории бывшего СССР, кроме Прибалтики и Украины с Грузией такая профанация, что лучше бы вообще ничего не проводили бы. Сейчас ещё и в Азербайджане Ильхама Алиева продлят!
[Исправлено: saba, 08.02.2024 - 20:33]
[Исправлено: saba, 08.02.2024 - 20:33]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5724
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 21:23
Цитата:
Путин 12 февраля совершит визит в Турцию, к Эрдогану: - наверное пролетит через Крым в сопровождении эскадрильи истребителей сопровождения.
Интересно: - украинцы попытаются сбить его лайнер ??
[Исправлено: ACROS, 08.02.2024 - 21:23]
abaika95:
президенту якобы сверхдержавы
президенту якобы сверхдержавы
Путин 12 февраля совершит визит в Турцию, к Эрдогану: - наверное пролетит через Крым в сопровождении эскадрильи истребителей сопровождения.
Интересно: - украинцы попытаются сбить его лайнер ??
[Исправлено: ACROS, 08.02.2024 - 21:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14882
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 22:02
Цитата:
К чему приведет?)) К тому что американцы начнут строить на этом интервью свою политику по противодействию трампу как человеку которого поддерживает Путин как было со скандалом в 2016?))
Нет не боюсь))
Наоборот желаю)
Цитата:
Никакого кандидата с антивоенной позицией кроме кремлёвского спойлера не допустили бы даже до публичных выступлений без разрешения путина
Все это цирк был
Проверить колличество электората кто выступает против войны
Цитата:
Полетит по кругу через Казахстан,среднюю Азию,Иран и в Турцию
Путин не будет лететь там где есть опасность
maxsaf:
потому что ты знаешь, к чему это приведет, и боишься
потому что ты знаешь, к чему это приведет, и боишься
К чему приведет?)) К тому что американцы начнут строить на этом интервью свою политику по противодействию трампу как человеку которого поддерживает Путин как было со скандалом в 2016?))
Нет не боюсь))
Наоборот желаю)
Цитата:
saba:
Великий Путин испугался маленького Надеждина единственного кандидата с антивоенной позицией
Великий Путин испугался маленького Надеждина единственного кандидата с антивоенной позицией
Никакого кандидата с антивоенной позицией кроме кремлёвского спойлера не допустили бы даже до публичных выступлений без разрешения путина
Все это цирк был
Проверить колличество электората кто выступает против войны
Цитата:
ACROS:
Путин 12 февраля совершит визит в Турцию, к Эрдогану: - наверное пролетит через Крым
Путин 12 февраля совершит визит в Турцию, к Эрдогану: - наверное пролетит через Крым
Полетит по кругу через Казахстан,среднюю Азию,Иран и в Турцию
Путин не будет лететь там где есть опасность
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 22:33
Цитата:
Пусть противодействуют, пусть Байдена оставят на второй срок - с каждым годом будет только веселее
abaika95:
К тому что американцы начнут строить на этом интервью свою политику по противодействию трампу
К тому что американцы начнут строить на этом интервью свою политику по противодействию трампу
Пусть противодействуют, пусть Байдена оставят на второй срок - с каждым годом будет только веселее
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3010
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 22:47
Цитата:
Ещё один, который глобус пропил?
abaika95:
Полетит по кругу через Казахстан,среднюю Азию,Иран и в Турцию
Полетит по кругу через Казахстан,среднюю Азию,Иран и в Турцию
Ещё один, который глобус пропил?
-
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