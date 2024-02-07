Отправлено: - 14:21

maxsaf:

Жалко тебя, тебе же вообще не с чего радоваться

maxsaf:

Ты только их не называй белыми господами. Мы же их фотки не видели

[Исправлено: abaika95, 08.02.2024 - 14:29]

Цитата:Цитата:Задело его смотрите ка))Смотри Макс какая загагулина получаетсяКазахстан шибком не известная третесортная страна звёзд с неба не хватающаяУ нас население радуется когда наш оперный певец в Китае выступитИли если диджей Грэмми получаетНарод может неделями это обсуждатьА Россия и русские вне России ставят из себя державную нацию и супер государствоРоссия сверхдержава якобыВставание с колен,можем повторить ну и весь этот бред)И вот представь как смешно со стороны смотрится когда к президенту якобы сверхдержавы едет американский журналист второго ряда и из этого русские делают национальную победу))Ещё с аргументом смотрите смотрите украинцы к нам американец приедет бе-бе-бе))Позор жеНу прям позорФуВам самим не противно?))