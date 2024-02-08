Отправлено: - 22:28

saba:

А что смешного в барашках? В советское время в Бестау одна отара насчитывала до 5000 овец и та же самая новая Зеландия вполне себя комфортно чувствует выращивая их

Цитата:Смешная ваша реакция, больше ничего.