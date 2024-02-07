Отправлено: - 18:23

maxsaf:

но все равно в ответе

Цитата:Боюсь барашков НЕ ХВАТИТ.И кому какую отару давать: кто больше нахапал- тому больше, или меньше ( всё таки опасно: - вдруг и их продаст, и даже с одного источника)