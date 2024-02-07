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≡ Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48537
Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
Отправлено: 07.02.24 - 06:54
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Депутаты Мажилиса проголосовали за назначение Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. При этом некоторые фракции воздержались от голосования за Бектенова.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21793
Re: Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
Отправлено: 07.02.24 - 06:54
#1
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Цитата:
Нужна прорывная инициатива по построению нового экономического курса

Барашков надо разводить, стада несметные на зависть Новой Зеландии, чтобы и себе хватило, и соседей всех кормить, Китай подсадить на свежую вкусную баранину. Всех провинившихся - повысить до звания "почетный чабан" и отправить на выпаса :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5724
Re: Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
Отправлено: 07.02.24 - 08:19
#2
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Цитата:
maxsaf:
провинившихся


Провинившиеся - это кто ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21793
Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
Отправлено: 07.02.24 - 10:45
#3
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Цитата:
ACROS:
Провинившиеся - это кто ??

Коррупционеры к примеру, которые без злого умысла оступились. Ну или их начальники, которые вроде и не виноваты, но все равно в ответе :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5724
Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
Отправлено: 07.02.24 - 18:23
#4
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Цитата:
maxsaf:
но все равно в ответе



Боюсь барашков НЕ ХВАТИТ.
И кому какую отару давать: кто больше нахапал- тому больше, или меньше ( всё таки опасно: - вдруг и их продаст, и даже с одного источника)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5724
Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
Отправлено: 08.02.24 - 21:29
#5
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Интересно: - почему это вдруг резко заболел спикер Мажлиса Кошанов и якобы короной, хотя есть снимки где он не в медицинской маске ??
У него разногласия с Токаевым по поводу нового премьера и нового старого кабинета?

[Исправлено: ACROS, 08.02.2024 - 21:30]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5724
Re: Кто из депутатов не проголосовал за нового премьера
Отправлено: 08.02.24 - 22:01
#6
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Для интереса посчитал: - оказывается этот новый премьер Бектенов- ТРИНАДЦАТЫЙ премьер по счёту, если Масимова считать дважды.
Какое то НЕСЧАСТЛИВОЕ это число - как бы чего не натворил этот генерал от коррупции.
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