Отправлено: - 21:38

сайлау курманов:

Если хотите рентабельность

Цитата:Насчёт рентабельности: - при урожайности 10-12 ц/га и при цене 100 тенге за килограмм пшеницы, мы все( я и мои коллеги) в ШОКОЛАДЕ- и затраты закроем и на прибыль деньги есть и на будущую посевную и уборку можно оставить.И при этом вовсе НЕ НУЖНЫ эти субсидии. Всегда говорил: "...цыплят по осени считают..", то есть если и давать субсидии, то ТОЛЬКО по итогам уборки: - есть урожай - на тебе субсидии и всё будет честно.