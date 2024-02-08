Отправлено: - 21:25

ACROS:

какой то вариант выхода,

Цитата:Да я не про свои проблемы или не проблемы,в поликлинику особо не хожу. Я про их головы, тех кто это придумывал. Про менеджмент и маркетинг. Вы пытаетесь продать услугу, которая не очень популярна, сделайте её привлекательной, скажите, вы приходите под крыло государственной системы и мы сделаем для вас всё. а тут получается какая то предоплата. Я целый год должен оплачивать ОСМС и только потом я стану человеком системы. Я же говорю сплошная некомпетентность и непрофессионализм в правительстве.