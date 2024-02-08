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≡ Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48537
Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
Отправлено: 08.02.24 - 19:23
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Сообщение об этом размещено на сайте маслихата области. В нем говорится о том, что 6 февраля состоялось совместное заседание постоянных депутатских комиссий Костанайского городского маслихата, одним из рассмотренных и был вопрос о снижении ставки розничного налога с 4% до 2%.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9707
Re: Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки...
Отправлено: 08.02.24 - 19:23
#1
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Да кто бы сомневался,вот оно истинное лицо слуг народа,надо выжать с бизнеса и с населения как можно больше,на остальное им наплевать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5724
Re: Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки...
Отправлено: 08.02.24 - 19:56
#2
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Цитата:
Добринцофф:
вот оно истинное лицо слуг народа,


Они, эти так называемые слуги народа НИКОГДА и НИЧЕГО не решали и НЕ РЕШАЮТ до сих пор. Что маслихаты, что мажлисмены.
Этому Актамекену и Ассоциации надо было решать с главным человеком в области - с акимом области. Если бы они его КАК ТО убедили в снижении розничного налога до 2%, то достаточно было бы одного ПИНКА под зад депутатам и вопрос был бы РЕШЁН.

Вопрос был решён, судя по тому что со стороны государства на заседании постоянных комиссии, были одни ничего не решающие ЗАМЫ руководителей уполномоченных гос.органов - ЗАДОЛГО до этого.

Кстати, почему ХОЗЯИН этих слуг, то есть НАРОД - упрашивает их об одолжении ??
Надо им сказать, при их очередной отчётной встрече: -".. не захотели нас поддержать, то и не будем за вас голосовать..."
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9707
Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
Отправлено: 08.02.24 - 20:02
#3
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Цитата:
ACROS:
Кстати, почему ХОЗЯИН этих слуг, то есть НАРОД - упрашивает их об одолжении ?? Надо им сказать, при их очередной отчётной встрече: -".. не захотели нас поддержать, то и не будем за вас голосовать..."

Для меня до сих пор загадка откуда они там берутся,кто нибудь вообще ходил за этих дармоедов голосовать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4203
Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
Отправлено: 08.02.24 - 20:08
#4
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Цитата:
Добринцофф:
откуда они там берутся,

Я бы вообще упразднил все эти маслихаты. Провёл бы реформу местного самоуправления. по американскому типу с местной привязкой. а то будет всё у нас как на выборах акима Рудного
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5724
Re: Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки...
Отправлено: 08.02.24 - 21:10
#5
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Цитата:
Добринцофф:
загадка откуда они там берутся



Как откуда: - из недр акимата городского или у вас районного акимата- ВСЁ в районе или в городе решает- АКИМ.
Он утверждает списки депутатов ЗАДОЛГО до выборов и после обьявления о выборов - ПОНЕСЛАСЬ- встречи, митинги, и сами выборы. Тем более голосуете вы за АМОРФНЫЕ и БЕЗЛИКИЕ партии, а не за конкретные личности, а партии уже сами на своих собраниях якобы выбирают, или как им ТАК кажеться, своих кандидатов.

Цитата:
saba:
всё у нас как на выборах акима Рудного


Саба, признайтесь- мы АПОЛИТИЧНЫЕ и РАВНОДУШНЫЕ люди- нам БАРЕ-БИР кто и как избирается, мы только потом когда нам становиться плохо начинаем критиковать и искать виноватых. Никто к нам не придёт извне делать нам жизнь лучше - Ли Куан Ю местного разлива не скоро или вовсе не появиться у нас.
У нас такой менталитет: - почитание СТАРШИХ как и по возрасту, по положению, по богатству, по статусу и так далее.

Как сказал, некогда наш бывший всенародно любимый елбасы о ситуации с демократии в Казахстане: "..где я вам на таких казахов возьму столько американцев..."
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