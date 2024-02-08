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Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48537
Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
Отправлено: 08.02.24 - 19:23
Сообщение об этом размещено на сайте маслихата области. В нем говорится о том, что 6 февраля состоялось совместное заседание постоянных депутатских комиссий Костанайского городского маслихата, одним из рассмотренных и был вопрос о снижении ставки розничного налога с 4% до 2%.
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Re: Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки...
Отправлено: 08.02.24 - 19:23
Да кто бы сомневался,вот оно истинное лицо слуг народа,надо выжать с бизнеса и с населения как можно больше,на остальное им наплевать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5724
Re: Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки...
Отправлено: 08.02.24 - 19:56
Цитата:
Они, эти так называемые слуги народа НИКОГДА и НИЧЕГО не решали и НЕ РЕШАЮТ до сих пор. Что маслихаты, что мажлисмены.
Этому Актамекену и Ассоциации надо было решать с главным человеком в области - с акимом области. Если бы они его КАК ТО убедили в снижении розничного налога до 2%, то достаточно было бы одного ПИНКА под зад депутатам и вопрос был бы РЕШЁН.
Вопрос был решён, судя по тому что со стороны государства на заседании постоянных комиссии, были одни ничего не решающие ЗАМЫ руководителей уполномоченных гос.органов - ЗАДОЛГО до этого.
Кстати, почему ХОЗЯИН этих слуг, то есть НАРОД - упрашивает их об одолжении ??
Надо им сказать, при их очередной отчётной встрече: -".. не захотели нас поддержать, то и не будем за вас голосовать..."
Добринцофф:
вот оно истинное лицо слуг народа,
вот оно истинное лицо слуг народа,
Они, эти так называемые слуги народа НИКОГДА и НИЧЕГО не решали и НЕ РЕШАЮТ до сих пор. Что маслихаты, что мажлисмены.
Этому Актамекену и Ассоциации надо было решать с главным человеком в области - с акимом области. Если бы они его КАК ТО убедили в снижении розничного налога до 2%, то достаточно было бы одного ПИНКА под зад депутатам и вопрос был бы РЕШЁН.
Вопрос был решён, судя по тому что со стороны государства на заседании постоянных комиссии, были одни ничего не решающие ЗАМЫ руководителей уполномоченных гос.органов - ЗАДОЛГО до этого.
Кстати, почему ХОЗЯИН этих слуг, то есть НАРОД - упрашивает их об одолжении ??
Надо им сказать, при их очередной отчётной встрече: -".. не захотели нас поддержать, то и не будем за вас голосовать..."
Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
Отправлено: 08.02.24 - 20:02
Цитата:
Для меня до сих пор загадка откуда они там берутся,кто нибудь вообще ходил за этих дармоедов голосовать?
ACROS:
Кстати, почему ХОЗЯИН этих слуг, то есть НАРОД - упрашивает их об одолжении ?? Надо им сказать, при их очередной отчётной встрече: -".. не захотели нас поддержать, то и не будем за вас голосовать..."
Кстати, почему ХОЗЯИН этих слуг, то есть НАРОД - упрашивает их об одолжении ?? Надо им сказать, при их очередной отчётной встрече: -".. не захотели нас поддержать, то и не будем за вас голосовать..."
Для меня до сих пор загадка откуда они там берутся,кто нибудь вообще ходил за этих дармоедов голосовать?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4203
Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки розничного налога
Отправлено: 08.02.24 - 20:08
Цитата:
Я бы вообще упразднил все эти маслихаты. Провёл бы реформу местного самоуправления. по американскому типу с местной привязкой. а то будет всё у нас как на выборах акима Рудного
Добринцофф:
откуда они там берутся,
откуда они там берутся,
Я бы вообще упразднил все эти маслихаты. Провёл бы реформу местного самоуправления. по американскому типу с местной привязкой. а то будет всё у нас как на выборах акима Рудного
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5724
Re: Костанайские депутаты не поддерживают снижение ставки...
Отправлено: 08.02.24 - 21:10
Цитата:
Как откуда: - из недр акимата городского или у вас районного акимата- ВСЁ в районе или в городе решает- АКИМ.
Он утверждает списки депутатов ЗАДОЛГО до выборов и после обьявления о выборов - ПОНЕСЛАСЬ- встречи, митинги, и сами выборы. Тем более голосуете вы за АМОРФНЫЕ и БЕЗЛИКИЕ партии, а не за конкретные личности, а партии уже сами на своих собраниях якобы выбирают, или как им ТАК кажеться, своих кандидатов.
Цитата:
Саба, признайтесь- мы АПОЛИТИЧНЫЕ и РАВНОДУШНЫЕ люди- нам БАРЕ-БИР кто и как избирается, мы только потом когда нам становиться плохо начинаем критиковать и искать виноватых. Никто к нам не придёт извне делать нам жизнь лучше - Ли Куан Ю местного разлива не скоро или вовсе не появиться у нас.
У нас такой менталитет: - почитание СТАРШИХ как и по возрасту, по положению, по богатству, по статусу и так далее.
Как сказал, некогда наш бывший всенародно любимый елбасы о ситуации с демократии в Казахстане: "..где я вам на таких казахов возьму столько американцев..."
Добринцофф:
загадка откуда они там берутся
загадка откуда они там берутся
Как откуда: - из недр акимата городского или у вас районного акимата- ВСЁ в районе или в городе решает- АКИМ.
Он утверждает списки депутатов ЗАДОЛГО до выборов и после обьявления о выборов - ПОНЕСЛАСЬ- встречи, митинги, и сами выборы. Тем более голосуете вы за АМОРФНЫЕ и БЕЗЛИКИЕ партии, а не за конкретные личности, а партии уже сами на своих собраниях якобы выбирают, или как им ТАК кажеться, своих кандидатов.
Цитата:
saba:
всё у нас как на выборах акима Рудного
всё у нас как на выборах акима Рудного
Саба, признайтесь- мы АПОЛИТИЧНЫЕ и РАВНОДУШНЫЕ люди- нам БАРЕ-БИР кто и как избирается, мы только потом когда нам становиться плохо начинаем критиковать и искать виноватых. Никто к нам не придёт извне делать нам жизнь лучше - Ли Куан Ю местного разлива не скоро или вовсе не появиться у нас.
У нас такой менталитет: - почитание СТАРШИХ как и по возрасту, по положению, по богатству, по статусу и так далее.
Как сказал, некогда наш бывший всенародно любимый елбасы о ситуации с демократии в Казахстане: "..где я вам на таких казахов возьму столько американцев..."
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