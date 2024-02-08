Отправлено: - 21:10

Добринцофф:

загадка откуда они там берутся

saba:

всё у нас как на выборах акима Рудного

Цитата:Как откуда: - из недр акимата городского или у вас районного акимата- ВСЁ в районе или в городе решает- АКИМ.Он утверждает списки депутатов ЗАДОЛГО до выборов и после обьявления о выборов - ПОНЕСЛАСЬ- встречи, митинги, и сами выборы. Тем более голосуете вы за АМОРФНЫЕ и БЕЗЛИКИЕ партии, а не за конкретные личности, а партии уже сами на своих собраниях якобы выбирают, или как им ТАК кажеться, своих кандидатов.Цитата:Саба, признайтесь- мы АПОЛИТИЧНЫЕ и РАВНОДУШНЫЕ люди- нам БАРЕ-БИР кто и как избирается, мы только потом когда нам становиться плохо начинаем критиковать и искать виноватых. Никто к нам не придёт извне делать нам жизнь лучше - Ли Куан Ю местного разлива не скоро или вовсе не появиться у нас.У нас такой менталитет: - почитание СТАРШИХ как и по возрасту, по положению, по богатству, по статусу и так далее.Как сказал, некогда наш бывший всенародно любимый елбасы о ситуации с демократии в Казахстане: "..где я вам на таких казахов возьму столько американцев..."