Отправлено: - 11:15

сайлау курманов:

зоне рискового земледелия,когда нет урожайности 50 ц/га,

Цитата://Теперь с использованием средств космического мониторинга будет качественно перепроверяться именно соблюдение севооборотов.//Я всегда говорил что наверху должны РАБОТАТЬ профессионалы, впрочем везде должны работать ПРОФЕССИОНАЛЫ: - если я работаю по НУЛЕВОЙ или МИНИМАЛЬНОЙ технологии, то есть: посеял-убрал; посеял-убрал- на почву я НИКАК не воздействию и НИКАКИХ механических работ на пашне НЕ ПРОИЗВОЖУ - то как они отследят мой севооборот, если его вообще НЕТ ??То есть:- он не знает о чём говорит. Это как с ОСМС в медицине - создали систему не для ЛЮДЕЙ, а для удобства работы мед.чиновников.Цитата://Решили, что аналогичная будет действовать и у нас//Она в России действует уже ДАВНО. И сельхозники давно об этом говорили- надо внедрить её. КОМУ то раньше НЕВЫГОДНО было её внедрятьЦитата://проблема по недостаточному внесению удобрений и, само собой, по субсидированию их покупки.//Люди будут брать, если установят нормальные цены, а не КОНСКИЕ.Такие КОНСКИЕ цены установили что бы было государственное СУБСИДИРОВАНИЕ удобрении, а производство удобрении принадлежат семье Нигматуллиных, и в конечном счёте эти субсидии уходят к этой семейке.Цитата://то есть имевшиеся статистические данные недостоверны.//Власть на местах сама , особенно осенью, начинает НАСТОЙЧИВО просить поднять урожайность, якобы для интересов района- и не надо сваливать на фермеров, ВЛАСТЬ сама в этом виновата и все об этом прекрасно знают( от сельского акима и до самых верхов- что цифры - ДУТЫЕ).Цитата:Вы ничего не путаете?? Это какие, извините, мудаки вам такое ПРЕПОДАВАЛИ ??У нас не украинский чернозём и даже не российский краснодар - где в среднем получают по 35-50 ц/га.У нас в 3 засушливой климатической зоне-красно-каштановый суглинок- где средняя научно-обоснованная, ещё с советских времён целины, урожайность - 10-12 ц/га.- это норма. Я говорю про южные регионы Кустанайщины, на севере - в связи с высоким содержание гумуса - урожайность повыше-15-20 ц/га.Надо знать предмет разговора.