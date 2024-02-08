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Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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- 48537
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 10:17
Визит вице-министра сельского хозяйства Азата СУЛТАНОВА в Костанайскую область случился 31 января, то есть до отставки правительства 5 февраля. Но новая команда уже назначена, глава МСХ остался на своем месте. Так что вполне можно рассчитывать на преемственность заявленных планов министерства. О каких важных переменах говорил в Костанае Султанов?
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Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 10:17
Я вообще не могу понять,для чего держат огромный штат Минсельхоза, какие-то продкорпорации, для чего который год выделяют огромные деньги, а выхлопа ноль. Если нет продукции, пошел вон! При нашей (нас так учили в с/х техникуме) зоне рискового земледелия,когда нет урожайности 50 ц/га,этим не стоит вообще заниматься,отдайте поля под кормовые и растите скот.
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 11:15
Цитата://Теперь с использованием средств космического мониторинга будет качественно перепроверяться именно соблюдение севооборотов.//
Я всегда говорил что наверху должны РАБОТАТЬ профессионалы, впрочем везде должны работать ПРОФЕССИОНАЛЫ: - если я работаю по НУЛЕВОЙ или МИНИМАЛЬНОЙ технологии, то есть: посеял-убрал; посеял-убрал- на почву я НИКАК не воздействию и НИКАКИХ механических работ на пашне НЕ ПРОИЗВОЖУ - то как они отследят мой севооборот, если его вообще НЕТ ??
То есть:- он не знает о чём говорит. Это как с ОСМС в медицине - создали систему не для ЛЮДЕЙ, а для удобства работы мед.чиновников.
Цитата://Решили, что аналогичная будет действовать и у нас//
Она в России действует уже ДАВНО. И сельхозники давно об этом говорили- надо внедрить её. КОМУ то раньше НЕВЫГОДНО было её внедрять
Цитата://проблема по недостаточному внесению удобрений и, само собой, по субсидированию их покупки.//
Люди будут брать, если установят нормальные цены, а не КОНСКИЕ.
Такие КОНСКИЕ цены установили что бы было государственное СУБСИДИРОВАНИЕ удобрении, а производство удобрении принадлежат семье Нигматуллиных, и в конечном счёте эти субсидии уходят к этой семейке.
Цитата://то есть имевшиеся статистические данные недостоверны.//
Власть на местах сама , особенно осенью, начинает НАСТОЙЧИВО просить поднять урожайность, якобы для интересов района- и не надо сваливать на фермеров, ВЛАСТЬ сама в этом виновата и все об этом прекрасно знают( от сельского акима и до самых верхов- что цифры - ДУТЫЕ).
Цитата:
Вы ничего не путаете?? Это какие, извините, мудаки вам такое ПРЕПОДАВАЛИ ??
У нас не украинский чернозём и даже не российский краснодар - где в среднем получают по 35-50 ц/га.
У нас в 3 засушливой климатической зоне-красно-каштановый суглинок- где средняя научно-обоснованная, ещё с советских времён целины, урожайность - 10-12 ц/га.- это норма. Я говорю про южные регионы Кустанайщины, на севере - в связи с высоким содержание гумуса - урожайность повыше-15-20 ц/га.
Надо знать предмет разговора.
Я всегда говорил что наверху должны РАБОТАТЬ профессионалы, впрочем везде должны работать ПРОФЕССИОНАЛЫ: - если я работаю по НУЛЕВОЙ или МИНИМАЛЬНОЙ технологии, то есть: посеял-убрал; посеял-убрал- на почву я НИКАК не воздействию и НИКАКИХ механических работ на пашне НЕ ПРОИЗВОЖУ - то как они отследят мой севооборот, если его вообще НЕТ ??
То есть:- он не знает о чём говорит. Это как с ОСМС в медицине - создали систему не для ЛЮДЕЙ, а для удобства работы мед.чиновников.
Цитата://Решили, что аналогичная будет действовать и у нас//
Она в России действует уже ДАВНО. И сельхозники давно об этом говорили- надо внедрить её. КОМУ то раньше НЕВЫГОДНО было её внедрять
Цитата://проблема по недостаточному внесению удобрений и, само собой, по субсидированию их покупки.//
Люди будут брать, если установят нормальные цены, а не КОНСКИЕ.
Такие КОНСКИЕ цены установили что бы было государственное СУБСИДИРОВАНИЕ удобрении, а производство удобрении принадлежат семье Нигматуллиных, и в конечном счёте эти субсидии уходят к этой семейке.
Цитата://то есть имевшиеся статистические данные недостоверны.//
Власть на местах сама , особенно осенью, начинает НАСТОЙЧИВО просить поднять урожайность, якобы для интересов района- и не надо сваливать на фермеров, ВЛАСТЬ сама в этом виновата и все об этом прекрасно знают( от сельского акима и до самых верхов- что цифры - ДУТЫЕ).
Цитата:
сайлау курманов:
зоне рискового земледелия,когда нет урожайности 50 ц/га,
зоне рискового земледелия,когда нет урожайности 50 ц/га,
Вы ничего не путаете?? Это какие, извините, мудаки вам такое ПРЕПОДАВАЛИ ??
У нас не украинский чернозём и даже не российский краснодар - где в среднем получают по 35-50 ц/га.
У нас в 3 засушливой климатической зоне-красно-каштановый суглинок- где средняя научно-обоснованная, ещё с советских времён целины, урожайность - 10-12 ц/га.- это норма. Я говорю про южные регионы Кустанайщины, на севере - в связи с высоким содержание гумуса - урожайность повыше-15-20 ц/га.
Надо знать предмет разговора.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 12:58
высоким содержание гумуса - урожайность повыше-15-20 ц/га.
Надо знать предмет разговора
Не до конца понятно, вы радуетесь урожайности 15-20 ц/га, разве это результат? Отдача от вложении должна быть при урожайности хотя бы 35ц/га, а то что вы указали мышиной возней даже не назовешь
Надо знать предмет разговора
Не до конца понятно, вы радуетесь урожайности 15-20 ц/га, разве это результат? Отдача от вложении должна быть при урожайности хотя бы 35ц/га, а то что вы указали мышиной возней даже не назовешь
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 14:04
Цитата:
Конечно радуюсь- ещё как- аж до потолка подпрыгываю !!!
Такой , как вы изволили выразиться- мышиной вознёй, занимаются все мои коллеги, в том числе и Герои Труда.
Так может утверждать человек - НИ ФИГА не понимающий в нашем сельском хозяйстве, конкретно по нашей области и по нашему региону.
Я вам БЕСПЛАТНО отдам 100 гектаров и на первоначалку миллионов 5 ( хватит и на ГСМ, удобрения, гербициды, семена, зарплату - техника и работа МОЯ) - поднимите через ДВА года урожайность хотя бы до 20 центнеров по нашему региону, согласны??
сайлау курманов:
вы указали мышиной возней даже не назовешь
вы указали мышиной возней даже не назовешь
Конечно радуюсь- ещё как- аж до потолка подпрыгываю !!!
Такой , как вы изволили выразиться- мышиной вознёй, занимаются все мои коллеги, в том числе и Герои Труда.
Так может утверждать человек - НИ ФИГА не понимающий в нашем сельском хозяйстве, конкретно по нашей области и по нашему региону.
Я вам БЕСПЛАТНО отдам 100 гектаров и на первоначалку миллионов 5 ( хватит и на ГСМ, удобрения, гербициды, семена, зарплату - техника и работа МОЯ) - поднимите через ДВА года урожайность хотя бы до 20 центнеров по нашему региону, согласны??
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 14:47
поднимите через ДВА года урожайность хотя бы до 20 центнеров по нашему региону,
Что вы такой упертый. Ну не растет у нас пшеница, это ошибка была при Хрущёве распахать всю целину и сеять культуры НЕ ПРиспособленые для нашей зоны. Даже культиваторы плоскорезы не спасли чтобы не переворачивая пласт и не нарушать верхний плодородный слой. Видимо когда обрежут финансирование все присосавшиеся к бюджету наконец это поймут
Что вы такой упертый. Ну не растет у нас пшеница, это ошибка была при Хрущёве распахать всю целину и сеять культуры НЕ ПРиспособленые для нашей зоны. Даже культиваторы плоскорезы не спасли чтобы не переворачивая пласт и не нарушать верхний плодородный слой. Видимо когда обрежут финансирование все присосавшиеся к бюджету наконец это поймут
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 15:14
Цитата:
Хорошо- пусть начнут пасти скот, разводить коней, барашков- это не простой процесс и за год-два - этого не сделаешь и туда нужно не так уж большое число народа- что тогда делать остальным сельчанам??- в город- улицы подметать или на Складской тележки толкать ??
И когда тебе уже 63 и ты вышел на пенсию и ВСЮ свою жизнь проработал в поле, в пыли, в жару, в дождь, в мазуте, в солярке, заработал инфаркт, перенёс ТРИ операции на сердце и без излишне красивых слов- полюбил эту профессию :- навряд ли я уйду от этого- от нервов и стрессов летом и от безделья и скуки зимой.
Так же как и все мои коллеги - ничего другого я и НЕ УМЕЮ делать и мне за свою работу, за свою урожайность -не СТЫДНО - ни перед односельчанами, ни перед своими работниками, ни перед своими детьми и внуками.
сайлау курманов:
это поймут
это поймут
Хорошо- пусть начнут пасти скот, разводить коней, барашков- это не простой процесс и за год-два - этого не сделаешь и туда нужно не так уж большое число народа- что тогда делать остальным сельчанам??- в город- улицы подметать или на Складской тележки толкать ??
И когда тебе уже 63 и ты вышел на пенсию и ВСЮ свою жизнь проработал в поле, в пыли, в жару, в дождь, в мазуте, в солярке, заработал инфаркт, перенёс ТРИ операции на сердце и без излишне красивых слов- полюбил эту профессию :- навряд ли я уйду от этого- от нервов и стрессов летом и от безделья и скуки зимой.
Так же как и все мои коллеги - ничего другого я и НЕ УМЕЮ делать и мне за свою работу, за свою урожайность -не СТЫДНО - ни перед односельчанами, ни перед своими работниками, ни перед своими детьми и внуками.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 16:14
Цитата:
ACROS: ни перед своими детьми и внукамиСамое главное что б ваши дети переняли ваш опыт работы с землёй. И продолжали этот путь как в Европе фермерство передают из поколения в поколения внукам и тд. А то у нас много в этой сфере случайных людей. Отсеются 5-6 лет , выжмут деньги и сваливают за бугор.
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 16:24
Цитата:
Вит не кому передавать - дети в Астане и у них свои дела.
Так что буду работать пока силы позволят это делать: - мне это нравиться и не в жилу.
Цитата:
Они занимаются : - АГРОБИЗНЕСОМ- без сантиментов; а я - простой сельский производственник - привык работать по советски- немного безалаберный, немного наивный, немного доверяющий людям, немного не умеющий считать деньги, немного помогающий всем сельчанам, немного ценящий в работниках профессионализм и знание своего дела - в общем бывший главный инженер совхоза - таким и остался в принципе.
Vit:
ваши дети переняли ваш опыт
ваши дети переняли ваш опыт
Вит не кому передавать - дети в Астане и у них свои дела.
Так что буду работать пока силы позволят это делать: - мне это нравиться и не в жилу.
Цитата:
Vit:
Отсеются 5-6 лет , выжмут деньги и сваливают за бугор
Отсеются 5-6 лет , выжмут деньги и сваливают за бугор
Они занимаются : - АГРОБИЗНЕСОМ- без сантиментов; а я - простой сельский производственник - привык работать по советски- немного безалаберный, немного наивный, немного доверяющий людям, немного не умеющий считать деньги, немного помогающий всем сельчанам, немного ценящий в работниках профессионализм и знание своего дела - в общем бывший главный инженер совхоза - таким и остался в принципе.
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 16:42
Цитата:
ACROS:Я в Польше горчицу выгружал. Дело было вечером около 8 часов. Сам хозяин фермы пан уже в возросте вместе с трудягами выгружал мои биг- беги. А наши бы сиделе в джипе и только щеки бы надували от важности) Явно этот пан переживает за своё хозяйство. Честно приятно было на это смотреть.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35444
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 18:29
Цитата:
Мой кент сеется в Сормовке, немного земли, нет никакого жыпа, ауди у него бэушная, трактор, сам все делает и грузит и выгружает.
Заготовливпет
Не знаешь ты наших крестьян, никак не знаешь, а вот перед западненцами сразу таешь.
Vit:
наши бы сиделе в джипе и только щеки бы надували от важности
наши бы сиделе в джипе и только щеки бы надували от важности
Мой кент сеется в Сормовке, немного земли, нет никакого жыпа, ауди у него бэушная, трактор, сам все делает и грузит и выгружает.
Заготовливпет
Не знаешь ты наших крестьян, никак не знаешь, а вот перед западненцами сразу таешь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35444
Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в Казахстане
Отправлено: 08.02.24 - 18:31
Цитата:
Радует, что хозяева магазинов во всем разбираются, кроме своей наценки на товары.
Еще бы и работали как разбирались, вот было бы хорошо..
сайлау курманов:
Надо знать предмет разговора
Надо знать предмет разговора
Радует, что хозяева магазинов во всем разбираются, кроме своей наценки на товары.
Еще бы и работали как разбирались, вот было бы хорошо..
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 19:56
Вообще-то я деревенский родился и вырос там, учился и год работал агрономом в совхозе калачевский (калачи-сонный поселок) затем маслозавод. Перестройка застала в городе, как завод закрыли пришлось идти на базар, свой магазин, теперь пенсионер. У вас какие-то претензии ко мне?
Re: Cистему прослеживаемости зерна введут c этого года в...
Отправлено: 08.02.24 - 20:02
Цитата:
Ну тогда тем более должны знать: что 30 ц/га мы в жизни не получим, на этих землях.
Можем конечно: но, когда посеешь во влагу и её полно в вегетационный период и дожди выпадают ИМЕННО в период кущения и в период созревания колоса и сама уборка пройдёт в идеальных условиях.
Но, такое бывает раз в 20 лет, и как агроном, вы это должны знать.
сайлау курманов:
год работал агрономом в совхозе калачевский (
год работал агрономом в совхозе калачевский (
Ну тогда тем более должны знать: что 30 ц/га мы в жизни не получим, на этих землях.
Можем конечно: но, когда посеешь во влагу и её полно в вегетационный период и дожди выпадают ИМЕННО в период кущения и в период созревания колоса и сама уборка пройдёт в идеальных условиях.
Но, такое бывает раз в 20 лет, и как агроном, вы это должны знать.
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