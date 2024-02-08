Отправлено: - 16:35





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51395 Я не оповещала родителей все это время, чтобы не создавать социальное напряжение.Источник:

Цитата:нет вы не оповестили родителей чтобы те детей не перевели в другие сады раньше времениа социальное напряжение как раз из за этого и произошло от того что вы не уведомили родителей что у сада заканчивается срок аренды.Теперь до лета вам дали времяродители сейчас до этого времени постараются вывести детей в другие садытак как если вы за 5 лет не смогли найти походящее место то и за 4 месяца наврядле найдетеакимат правильно что поднял этот вопрос в публичном поле. Иначе бы так и тянулось