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Продлить до лета - Вопрос аренды детсада в здании школы решили миром в Костанае. Почему его довели до скандала?
Продлить до лета - Вопрос аренды детсада в здании школы решили миром в Костанае. Почему его довели до скандала?
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