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≡ Продлить до лета - Вопрос аренды детсада в здании школы решили миром в Костанае. Почему его довели до скандала?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48535
Продлить до лета - Вопрос аренды детсада в здании школы решили миром в Костанае. Почему его довели до скандала?
Отправлено: 08.02.24 - 16:35
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- Аким области дал указание решить вопрос положительно. Я ждала только положительного результата! - сообщила учредитель детсада Салтанат Исмагулова. И пояснила: - Я не оповещала родителей все это время, чтобы не создавать социальное напряжение.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14881
Re: Продлить до лета - Вопрос аренды детсада в здании школы...
Отправлено: 08.02.24 - 16:35
#1
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Цитата:
Я не оповещала родителей все это время, чтобы не создавать социальное напряжение.

Источник:



нет вы не оповестили родителей чтобы те детей не перевели в другие сады раньше времени
а социальное напряжение как раз из за этого и произошло от того что вы не уведомили родителей что у сада заканчивается срок аренды.
Теперь до лета вам дали время
родители сейчас до этого времени постараются вывести детей в другие сады
так как если вы за 5 лет не смогли найти походящее место то и за 4 месяца наврядле найдете
акимат правильно что поднял этот вопрос в публичном поле. Иначе бы так и тянулось
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