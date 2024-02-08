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Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48535
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
Что будет с обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС) в Казахстане? На этот вопрос ответила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По словам Альназаровой, вопрос отмены ОСМС на сегодня не стоит и стоять не должен.
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Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
Узаконеный сбор денег,ещё один налог и дополнительная нагрузка на бизнес вот всё что нужно знать об ОСМС.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3274
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:17
таки да, ОСМС по сути - это не что иное, как один из многочисленных узаконенных поборов.
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:22
Цитата:
С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....
Добринцофф:
на бизнес
на бизнес
С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:35
Цитата:
Проблема в том что слишком много приходиться высчитывать с работника,сейчас люди приходят и не хотят устраиваться официально из за всех этих поборов.
5555:
С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....
С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....
Проблема в том что слишком много приходиться высчитывать с работника,сейчас люди приходят и не хотят устраиваться официально из за всех этих поборов.
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:43
Цитата:
Вот и я про то же. 10% подоходный, 10% пенсионка, 3,5% медицина, с остатка 12% НДС. В итоге полезные деньги на руки (грубо) 63% от Заработанного.
Добринцофф:
Много приходиться высчитывать с работника
Много приходиться высчитывать с работника
Вот и я про то же. 10% подоходный, 10% пенсионка, 3,5% медицина, с остатка 12% НДС. В итоге полезные деньги на руки (грубо) 63% от Заработанного.
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:45
Цитата:
если к примеру я был бы ИП на упрощенке, то я бы с той же суммы заплатил 3% и комиссию банку 1%, + 2 МРП за медицину. Чувствуется разница.....
Добринцофф:
если к примеру я был бы ИП на упрощенке, то я бы с той же суммы заплатил 3% и комиссию банку 1%, + 2 МРП за медицину. Чувствуется разница.....
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:49
Цитата:
Вот и получается что самый обделенный слой работников - это устроенные официально, платят за все и за всех.
5555:
Чувствуется разница.....
Чувствуется разница.....
Вот и получается что самый обделенный слой работников - это устроенные официально, платят за все и за всех.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1129
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 13:18
Абсолютно за всё платит покупатель.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5714
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 13:44
Цитата:
Поэтому две бухгалтерии: - белая и чёрная.
Вот ещё этот запрет на мобильные переводы в торговле - по сути это государство ЗАЛЕЗЛО в карман ПРОСТЫХ граждан, путём взимания банковских процентов с каждой торговой транзакции, так как - оно БЕССИЛЬНО против ОЛИГАРХИИ (те же банки)- против них оно НИЧЕГО не может противостоять, потому что олигархи ДИКТУЮТ свои условия правительству.
Они ТРИДЦАТЬ лет разворовывали страну и просто так они не уйдут, если вообще уйдут.
Судя по последним назначениям - они вообще НЕ УЙДУТ.
А существующая ОСМС в таком виде: - она удобно для медчиновников для их повседневной работы, для УНИЖЕНИЯ народа и для его РАЗВОРОВЫВАНИЯ, но ни как для людей, для пациентов - для примера: - почему то херню выдумали, эти новые казахи - любой приём к узкому специалисту - через терапевта- а потом МЕСЯЦАМИ ждать этого приёма- плюнешь и к частному через дорогу и ВТРИДОРОГО.
Смысл тогда этой ОСМС по сути АНТИНАРОДНОЙ ??
5555:
Чувствуется разница.....
Чувствуется разница.....
Поэтому две бухгалтерии: - белая и чёрная.
Вот ещё этот запрет на мобильные переводы в торговле - по сути это государство ЗАЛЕЗЛО в карман ПРОСТЫХ граждан, путём взимания банковских процентов с каждой торговой транзакции, так как - оно БЕССИЛЬНО против ОЛИГАРХИИ (те же банки)- против них оно НИЧЕГО не может противостоять, потому что олигархи ДИКТУЮТ свои условия правительству.
Они ТРИДЦАТЬ лет разворовывали страну и просто так они не уйдут, если вообще уйдут.
Судя по последним назначениям - они вообще НЕ УЙДУТ.
А существующая ОСМС в таком виде: - она удобно для медчиновников для их повседневной работы, для УНИЖЕНИЯ народа и для его РАЗВОРОВЫВАНИЯ, но ни как для людей, для пациентов - для примера: - почему то херню выдумали, эти новые казахи - любой приём к узкому специалисту - через терапевта- а потом МЕСЯЦАМИ ждать этого приёма- плюнешь и к частному через дорогу и ВТРИДОРОГО.
Смысл тогда этой ОСМС по сути АНТИНАРОДНОЙ ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6655
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 15:08
Новая метла как бы имитирует что-то обновить, поменять, однако финансовая сторона дела никак не Может побороть идейную, нет того чиновника,чтобы так гарно ударит кулаком с размаху по столу, да так протяжно взвоет- на кону граждане страны, мы должны их вылечить и вернуть в строи, что же мы такие жадные до денег!
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