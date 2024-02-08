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≡ Когда не лицом, а районом не вышли - Как доходят до фермеров деньги господдержки, рассказали вице-министру МСХ фермеры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48534
Когда не лицом, а районом не вышли - Как доходят до фермеров деньги господдержки, рассказали вице-министру МСХ фермеры в Костанае
Отправлено: 08.02.24 - 14:41
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- Я про льготное кредитование хочу спросить, - попросила слово из зала Динара Агатаева, - вот говорится, что вы его даете. Я лично сама подавала заявку на кредитование под 6%, по программе «Сделано в Казахстане». Нам было отказано. Из-за того, что мы из Житикаринского района.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6655
Re: Когда не лицом, а районом не вышли - Как доходят до фермеров...
Отправлено: 08.02.24 - 14:41
#1
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 в сельское хозяйство государство вливает огромные деньги, а отдачи от отрасли нет. Не
Так в чем дело? Похоже чиновники сами себе порку устраивают,успокаивают, а воз остаётся на месте. Давно пора эту контору Минсельхоз разогнать,его отраслевые отделы при акиматах,корпорации разные и начать с чистого листа. Раз не можете сами дать ума, пригласите из вне, пусть помогут
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5713
Когда не лицом, а районом не вышли - Как доходят до фермеров деньги господдержки, рассказали вице-министру МСХ фермеры в Костанае
Отправлено: 08.02.24 - 14:46
#2
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Цитата://на прелюдию к заседанию, исполненную акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ//

Не понимаю я этого Аксакалова, как будто он не работал во времена Союза в Кустанайской области- средняя урожайность по пшенице во времена Союза была от 12,2-12,9 и если брать статистику аж с времён начало целины(1954 год) , кстати поздравляю участников форума, в этом году - юбилей-70 лет с начало освоения целинных и залежных земель, то средняя урожайность будет где то в пределах 10-11 ц/га.
Если землю НЕ ПРИСПОСОБЛЕНА для высоких урожаев, то зачем зря критиковать фермеров; мы же не Украине или в Ставрополье работаем где планово можно получать 35-50 центнеров с одного гектара - ЛЕГКО и СВОБОДНО.

Цитата://Разберемся//

И снова я о ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ и КОМПЕТЕНТНОСТИ чиновников Минсельхоза: - зачем сюда приезжал в Костанай, для чего ?? Мясо покушать и на охоту сьездить ??

Приехал НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ- даже не дал ТОЛКОВОГО ответа этой Динаре- кто и когда и о чём решали с этим КАФ-ом, если те не спустили ЭТИ договорённости, если они ВООБЩЕ о чём то договаривались, вниз в региональные отделения КАФ ??
И что это зам.министра, при публике ВКЛЮЧАЕТ - правдолюбца, что он раньше делал в своей Астане ??

Скорее всего : - НИКТО и НИЧЕГО не решал, и сказали этой Динаре для отмазки.

Цитата://удобрениям и технике хотим перейти//

Насколько я в курсе, а опыта у меня, слава богу поболее чем у этого замминистра, всё таки 45 лет в сельском хозяйстве: - ХОТЯТ этого ОНИ уже в течении 20 последних лет, и при этом сменилось штук так 15 министров.

[Исправлено: ACROS, 08.02.2024 - 14:51]
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