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В 1931 году откочевало байских хозяйств - 291, середняцких - 805, бедняцких - 1 003. В приграничных районах оперировали 80 банд (3 192 человека).

Получилась та же петрушка как и с русской деревнейНа деревне всегда было 2-3 семьи крепких хозяйственников-кулаковКоторые своим трудом умом и упорством смогли относительно разбогатетьСейчас бы их назвали представители фермерского хозяйства тоесть грамотные администраторы которые могут устроить работу коллективаИ вот у этих кулаков работало по пол деревни в наймеАлкаши, бедняки, те кто без семьи остался и не могли сами поднять хозяйство итд шли в батракиОни работают у него,он им хлеб, денюжку иногда кров предоставляет главное работайЛентяев выгоняли, те от обиды шли в подпольные ячейки большевиков или анархистовИ вот приходит советская власть и говоритКулаки это капиталисты они наживаются на народеОтбираем у них мельницы,дома и скотинуВыгоняем в СибирьБедняков загоняем в колхоз а председательем будет вон наш большевик которого ваши кулаки выгнали за лентяйствоТут не только середняки сразу начинают бастовать,они же понимают что будет швахТут сами бедняки за вилы берутсяОни бедные но это же не значит что они глупыеОни понимают что этот большевик котрый не хотел работать всю деревню сейчас по миру пуститКрестьянские восстания охватили всю страну в итогеА у казахов за кулака выступал байС его хозяйства кормилось 10-15 семей батраковИ вот бая выгоняют по сути человека который заведовал всем в округе,договаривался, руководил, где надо взятки давал, обеспечивал людей работой и едойНа его место ставят председателя колхоза из батраковА батраки они не руководители они именно хотят работать просто и ничем больше не заморачиваться а им тут целый коллектив всучают в ведомствоИ происходит катастрофаЦитата:Типа такой