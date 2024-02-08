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Конфискация + коллективизация = голод?
Конфискация + коллективизация = голод?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48534
Конфискация + коллективизация = голод?
Отправлено: 08.02.24 - 11:54
Мы завершаем рассказ по страницам книги «Голод: страницы истории Кустанайского региона», которую презентовал областной государственный архив к своему 100-летнему юбилею (начало в № 3 (1138) от 18.01.2024 г.). Ознакомимся с разделом, в котором освещены события 1920-1930-х годов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6655
Re: Конфискация + коллективизация = голод?
Отправлено: 08.02.24 - 11:54
С приходом красных комиссаров была запрещена какая-либо религия,а дед мой Байтас был муллой в нашей деревне. Немедленно был вызван в районный комиссариат, где была написана расписка о том что персонаж не будет препятствовать в установлении советской власти, будет всячески им помогать. Деду оставили одну корову из четырех, несколько коз. От коровы отказался в пользу старой лошади, всё остальное вместе с крупными и мелкими рогатыми,кобыл с жеребятами было конфискованно. Тогда дед пошел на ярмарку, купил ручной сепаратор и начал новую жизнь. Очередь желающих отделить сливки занимали с вечера,чудо аппарат понравился всем селянам. Бывший молла стал курумшы (коробейник),принимал от населения кости,масло, шкуры и возил на ярмарку в Кокшетау, выменивал на плиточный чай,комковой сахар и гвозди. Однажды опять был вызван в район по доносу,мол ночью проводил религиозные обряды, за что на полгода был арестован. Когда вернулся домой, кроме чугунка ничего не было, сепаратор,скот, даже постель и посуда были конфискованы, пожалели деда из-за возраста,было ему тогда за семьдесят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14880
Re: Конфискация + коллективизация = голод?
Отправлено: 08.02.24 - 14:45
Получилась та же петрушка как и с русской деревней
На деревне всегда было 2-3 семьи крепких хозяйственников-кулаков
Которые своим трудом умом и упорством смогли относительно разбогатеть
Сейчас бы их назвали представители фермерского хозяйства тоесть грамотные администраторы которые могут устроить работу коллектива
И вот у этих кулаков работало по пол деревни в найме
Алкаши, бедняки, те кто без семьи остался и не могли сами поднять хозяйство итд шли в батраки
Они работают у него,он им хлеб, денюжку иногда кров предоставляет главное работай
Лентяев выгоняли, те от обиды шли в подпольные ячейки большевиков или анархистов
И вот приходит советская власть и говорит
Кулаки это капиталисты они наживаются на народе
Отбираем у них мельницы,дома и скотину
Выгоняем в Сибирь
Бедняков загоняем в колхоз а председательем будет вон наш большевик которого ваши кулаки выгнали за лентяйство
Тут не только середняки сразу начинают бастовать,они же понимают что будет швах
Тут сами бедняки за вилы берутся
Они бедные но это же не значит что они глупые
Они понимают что этот большевик котрый не хотел работать всю деревню сейчас по миру пустит
Крестьянские восстания охватили всю страну в итоге
А у казахов за кулака выступал бай
С его хозяйства кормилось 10-15 семей батраков
И вот бая выгоняют по сути человека который заведовал всем в округе,договаривался, руководил, где надо взятки давал, обеспечивал людей работой и едой
На его место ставят председателя колхоза из батраков
А батраки они не руководители они именно хотят работать просто и ничем больше не заморачиваться а им тут целый коллектив всучают в ведомство
И происходит катастрофа
Цитата:
Типа такой
На деревне всегда было 2-3 семьи крепких хозяйственников-кулаков
Которые своим трудом умом и упорством смогли относительно разбогатеть
Сейчас бы их назвали представители фермерского хозяйства тоесть грамотные администраторы которые могут устроить работу коллектива
И вот у этих кулаков работало по пол деревни в найме
Алкаши, бедняки, те кто без семьи остался и не могли сами поднять хозяйство итд шли в батраки
Они работают у него,он им хлеб, денюжку иногда кров предоставляет главное работай
Лентяев выгоняли, те от обиды шли в подпольные ячейки большевиков или анархистов
И вот приходит советская власть и говорит
Кулаки это капиталисты они наживаются на народе
Отбираем у них мельницы,дома и скотину
Выгоняем в Сибирь
Бедняков загоняем в колхоз а председательем будет вон наш большевик которого ваши кулаки выгнали за лентяйство
Тут не только середняки сразу начинают бастовать,они же понимают что будет швах
Тут сами бедняки за вилы берутся
Они бедные но это же не значит что они глупые
Они понимают что этот большевик котрый не хотел работать всю деревню сейчас по миру пустит
Крестьянские восстания охватили всю страну в итоге
А у казахов за кулака выступал бай
С его хозяйства кормилось 10-15 семей батраков
И вот бая выгоняют по сути человека который заведовал всем в округе,договаривался, руководил, где надо взятки давал, обеспечивал людей работой и едой
На его место ставят председателя колхоза из батраков
А батраки они не руководители они именно хотят работать просто и ничем больше не заморачиваться а им тут целый коллектив всучают в ведомство
И происходит катастрофа
Цитата:
В 1931 году откочевало байских хозяйств - 291, середняцких - 805, бедняцких - 1 003. В приграничных районах оперировали 80 банд (3 192 человека).
Типа такой
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