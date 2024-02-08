Когда не лицом, а районом не вышли - Как доходят до фермеров деньги господдержки, рассказали вице-министру МСХ фермеры в Костанае
Отправлено: 08.02.24 - 14:46
Цитата://на прелюдию к заседанию, исполненную акимом Костанайской области Кумаром АКСАКАЛОВЫМ//
Не понимаю я этого Аксакалова, как будто он не работал во времена Союза в Кустанайской области- средняя урожайность по пшенице во времена Союза была от 12,2-12,9 и если брать статистику аж с времён начало целины(1954 год) , кстати поздравляю участников форума, в этом году - юбилей-70 лет с начало освоения целинных и залежных земель, то средняя урожайность будет где то в пределах 10-11 ц/га.
Если землю НЕ ПРИСПОСОБЛЕНА для высоких урожаев, то зачем зря критиковать фермеров; мы же не Украине или в Ставрополье работаем где планово можно получать 35-50 центнеров с одного гектара - ЛЕГКО и СВОБОДНО.
Цитата://Разберемся//
И снова я о ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ и КОМПЕТЕНТНОСТИ чиновников Минсельхоза: - зачем сюда приезжал в Костанай, для чего ?? Мясо покушать и на охоту сьездить ??
Приехал НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ- даже не дал ТОЛКОВОГО ответа этой Динаре- кто и когда и о чём решали с этим КАФ-ом, если те не спустили ЭТИ договорённости, если они ВООБЩЕ о чём то договаривались, вниз в региональные отделения КАФ ??
И что это зам.министра, при публике ВКЛЮЧАЕТ - правдолюбца, что он раньше делал в своей Астане ??
Скорее всего : - НИКТО и НИЧЕГО не решал, и сказали этой Динаре для отмазки.
Цитата://удобрениям и технике хотим перейти//
Насколько я в курсе, а опыта у меня, слава богу поболее чем у этого замминистра, всё таки 45 лет в сельском хозяйстве: - ХОТЯТ этого ОНИ уже в течении 20 последних лет, и при этом сменилось штук так 15 министров.
[Исправлено: ACROS, 08.02.2024 - 14:51]