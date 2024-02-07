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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 31 из 31«1...293031
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.02.24 - 23:57
#451
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Цитата:
111:
Тот же умный был, да и кто спасает, не дурак, знает, что через время, сегодня, завтра, через 20 лет, он нацдет твоего сородича и отрубит ему прилюдно голову.

Ну бред же
Люди спасающие детей никогда не думают что эти дети будут мстить кому то
Они спасают их ради спасения а не ради дальнейшей бойни
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 00:14
#452
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Брежнев лёжа в бассейне в Пицунде мог запросто позвать помощника с картой мира и спросить
Скажите а что у нас в Африке? Товарищам в Анголе и мозбамике ещё необходимо дополнительное оружие? А как товарищ Кастро поживает на кубе? Что боливийские партизаны? Ещё держатся?
А как там у Вьетнама дела? Может отправим им ещё ракет для уничтожения американских бомбардировщиков?
А в США что? Черным протестантам хватает финансирования? А то скажите,мы добавим
А товарищи из ГДР И Венгрии что делают? Они отправили агентов в западную Европу уже?
А друзья арабы как? Танков им для новой войны хватает?
А что у нас мил человек в антарктиде? Дошел гусеничный поезд до станции?
А ледоколы в арктике пробили дорогу?
А на Марс,отправились наши ракеты?
В Афганистане что? А в чили? Ой ну плохо,придется вмешаться
Скажите там пусть наши атомные подлодки у Нью Йорка всплывут,вот потеха то будет
Что говорите? Достали документы по космическим шаттлам Наса? Молодцы,к награде всех
Химический завод то построили индусам? Ну молодцы...


И этот период своей истории русские назвали застоем
А сейчас у них новое величие))
Парадокс
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 02:27
#453
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Цитата:
abaika95:
Русские как дети радуются

Жалко тебя, тебе же вообще не с чего радоваться 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 03:39
#454
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Цитата:
abaika95: белый господин из Америки

Думал, чем тебя порадовать, и нашел вот что:

Цитата:
Американские студенты изучают культуру Казахстана и поют песни на казахском языке в одном из столичных вузов, подробнее рассказывает Tengri Life.


Ты только их не называй белыми господами. Мы же их фотки не видели :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.02.2024 - 03:40]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 11:36
#455
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А я смотрел Такера Карлсона, это психологический случай,не скажу психиатрический,но шизофрения где то присутствует. Это не про интервью Путина, возможно он(Такер Карлсон) превозможет себя!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 14:21
#456
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Цитата:
maxsaf:
Жалко тебя, тебе же вообще не с чего радоваться

Цитата:
maxsaf:
Ты только их не называй белыми господами. Мы же их фотки не видели


Задело его смотрите ка))

Смотри Макс какая загагулина получается
Казахстан шибком не известная третесортная страна звёзд с неба не хватающая
У нас население радуется когда наш оперный певец в Китае выступит
Или если диджей Грэмми получает
Народ может неделями это обсуждать

А Россия и русские вне России ставят из себя державную нацию и супер государство
Россия сверхдержава якобы
Вставание с колен,можем повторить ну и весь этот бред)
И вот представь как смешно со стороны смотрится когда к президенту якобы сверхдержавы едет американский журналист второго ряда и из этого русские делают национальную победу))
Ещё с аргументом смотрите смотрите украинцы к нам американец приедет бе-бе-бе))
Позор же
Ну прям позор
Фу
Вам самим не противно?))

[Исправлено: abaika95, 08.02.2024 - 14:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 14:23
#457
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Представлю в Америке все обсуждают новость что к Байдену приедет брать интервью Юрий Дудь
Победа! Удача! Вот оно как!
Юра Дудь зашёл в наш Макдональдс и ему понравилось!! Вааааау
Юра Дудь едет по Вашингтону с кортежем!! Сууупер))
Вот это гордость для страны)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14880
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.02.24 - 14:27
#458
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Причем когда Сноуден сотрудник ЦРУ опубликовавший данные о том что американская разведка следит за всеми, убежал в Россию это было эффектно
Ещё бы ассанджа Россия отбила бы тогда да весь мир бы рукоплескал


А так ну Такер Карлосон это пропагандист правого лагеря в США
По типу российского соловья
Он работает на Трампа и является его "бульдогом"
Если бы великий расследователь Саймун Херш приехал это даааа,величина мирового масштаба
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