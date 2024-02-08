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≡ Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48534
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
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Что будет с обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС) в Казахстане? На этот вопрос ответила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По словам Альназаровой, вопрос отмены ОСМС на сегодня не стоит и стоять не должен.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9705
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
#1
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Узаконеный сбор денег,ещё один налог и дополнительная нагрузка на бизнес вот всё что нужно знать об ОСМС.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3274
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:17
#2
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таки да, ОСМС по сути - это не что иное, как один из многочисленных узаконенных поборов.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:22
#3
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Цитата:
Добринцофф:
на бизнес

С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9705
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:35
#4
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Цитата:
5555:
С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....

Проблема в том что слишком много приходиться высчитывать с работника,сейчас люди приходят и не хотят устраиваться официально из за всех этих поборов.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:43
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Много приходиться высчитывать с работника

Вот и я про то же. 10% подоходный, 10% пенсионка, 3,5% медицина, с остатка 12% НДС. В итоге полезные деньги на руки (грубо) 63% от Заработанного.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:45
#6
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Цитата:
Добринцофф:

если к примеру я был бы ИП на упрощенке, то я бы с той же суммы заплатил 3% и комиссию банку 1%, + 2 МРП за медицину. Чувствуется разница.....
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:49
#7
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Цитата:
5555:
Чувствуется разница.....

Вот и получается что самый обделенный слой работников - это устроенные официально, платят за все и за всех.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1129
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 13:18
#8
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Абсолютно за всё платит покупатель.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5713
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 13:44
#9
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Цитата:
5555:
Чувствуется разница.....


Поэтому две бухгалтерии: - белая и чёрная.

Вот ещё этот запрет на мобильные переводы в торговле - по сути это государство ЗАЛЕЗЛО в карман ПРОСТЫХ граждан, путём взимания банковских процентов с каждой торговой транзакции, так как - оно БЕССИЛЬНО против ОЛИГАРХИИ (те же банки)- против них оно НИЧЕГО не может противостоять, потому что олигархи ДИКТУЮТ свои условия правительству.
Они ТРИДЦАТЬ лет разворовывали страну и просто так они не уйдут, если вообще уйдут.
Судя по последним назначениям - они вообще НЕ УЙДУТ.

А существующая ОСМС в таком виде: - она удобно для медчиновников для их повседневной работы, для УНИЖЕНИЯ народа и для его РАЗВОРОВЫВАНИЯ, но ни как для людей, для пациентов - для примера: - почему то херню выдумали, эти новые казахи - любой приём к узкому специалисту - через терапевта- а потом МЕСЯЦАМИ ждать этого приёма- плюнешь и к частному через дорогу и ВТРИДОРОГО.

Смысл тогда этой ОСМС по сути АНТИНАРОДНОЙ ??
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6655
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 15:08
#10
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Новая метла как бы имитирует что-то обновить, поменять, однако финансовая сторона дела никак не Может побороть идейную, нет того чиновника,чтобы так гарно ударит кулаком с размаху по столу, да так протяжно взвоет- на кону граждане страны, мы должны их вылечить и вернуть в строи, что же мы такие жадные до денег!
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