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≡ Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48533
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
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Что будет с обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС) в Казахстане? На этот вопрос ответила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По словам Альназаровой, вопрос отмены ОСМС на сегодня не стоит и стоять не должен.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9705
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:05
#1
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Узаконеный сбор денег,ещё один налог и дополнительная нагрузка на бизнес вот всё что нужно знать об ОСМС.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3274
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:17
#2
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таки да, ОСМС по сути - это не что иное, как один из многочисленных узаконенных поборов.
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:22
#3
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Цитата:
Добринцофф:
на бизнес

С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9705
Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:35
#4
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Цитата:
5555:
С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....

Проблема в том что слишком много приходиться высчитывать с работника,сейчас люди приходят и не хотят устраиваться официально из за всех этих поборов.
Профайл
5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:43
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Много приходиться высчитывать с работника

Вот и я про то же. 10% подоходный, 10% пенсионка, 3,5% медицина, с остатка 12% НДС. В итоге полезные деньги на руки (грубо) 63% от Заработанного.
Профайл
5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:45
#6
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Цитата:
Добринцофф:

если к примеру я был бы ИП на упрощенке, то я бы с той же суммы заплатил 3% и комиссию банку 1%, + 2 МРП за медицину. Чувствуется разница.....
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
377
Re: Что будет с ОСМС, ответила новая глава Минздрава
Отправлено: 08.02.24 - 12:49
#7
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Цитата:
5555:
Чувствуется разница.....

Вот и получается что самый обделенный слой работников - это устроенные официально, платят за все и за всех.
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