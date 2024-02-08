Отправлено: - 12:35

5555:

С тем что на бизнес не согласен. В итоге платит все равно обычное ФЛ, что НДС, что остальные сборы. Бизнес не будет отдельно делить что выдает на руки а что по налогам пойдет. Он просто определяет что пойдет на оплату труда.... оттуда считается зп....

Цитата:Проблема в том что слишком много приходиться высчитывать с работника,сейчас люди приходят и не хотят устраиваться официально из за всех этих поборов.