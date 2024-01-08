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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26149
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.01.24 - 17:37
#8686
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Личный опыт. Жена с соседом... :-o :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35440
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.01.24 - 15:48
#8687
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35440
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.01.24 - 15:49
#8688
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26149
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.01.24 - 16:21
#8689
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В этом доме, у нас в райцентре, Winsen/L,
в юности, жил композитор Брамс.
Здесь же в этом городе, он дал
свой первый концерт... :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3779
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.24 - 21:40
#8690
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3779
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.01.24 - 21:44
#8691
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Сколько знакомых слов в польском языке! :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3779
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.24 - 12:10
#8692
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Песня греческого композитора Ставроса Куюмдзиса "Όλα καλά" - "Всё хорошо"
Исполнитель - Йоргос Даларас. Даларас как певец - глыба, ему нет равных в его роде в Греции.
Запись 1983 года с концерта в театре Ликавиттос в Афинах:



Все хорошо и все прекрасно
Вчера ты была в компании другого
И где та улочка, чтобы спеть
Воспоминания запрещены...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3779
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.24 - 12:16
#8693
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Слова Резника, а композитор, якобы, какой-то Моше (???)
Слова Резника, и правда, замечательные, но музыка сп-на!(По другому и не скажешь)


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