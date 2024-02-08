Re: Конфискация + коллективизация = голод?

Отправлено: - 11:54

С приходом красных комиссаров была запрещена какая-либо религия,а дед мой Байтас был муллой в нашей деревне. Немедленно был вызван в районный комиссариат, где была написана расписка о том что персонаж не будет препятствовать в установлении советской власти, будет всячески им помогать. Деду оставили одну корову из четырех, несколько коз. От коровы отказался в пользу старой лошади, всё остальное вместе с крупными и мелкими рогатыми,кобыл с жеребятами было конфискованно. Тогда дед пошел на ярмарку, купил ручной сепаратор и начал новую жизнь. Очередь желающих отделить сливки занимали с вечера,чудо аппарат понравился всем селянам. Бывший молла стал курумшы (коробейник),принимал от населения кости,масло, шкуры и возил на ярмарку в Кокшетау, выменивал на плиточный чай,комковой сахар и гвозди. Однажды опять был вызван в район по доносу,мол ночью проводил религиозные обряды, за что на полгода был арестован. Когда вернулся домой, кроме чугунка ничего не было, сепаратор,скот, даже постель и посуда были конфискованы, пожалели деда из-за возраста,было ему тогда за семьдесят.