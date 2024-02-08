Kairat stayer: Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается. В целом, она отмечает, что последние два года спрос на изучение языка увеличился, ну и мангуртов пока тоже хватает.
Время летит, сегодня в качестве ликбеза, в целях ликвидации неграмотности, вспомним былые времена (многоязычие, мангурты). Корифеи форума, постоянные читатели в курсе многого, но есть новые форумчане и читатели.
Всегда ранее говорил, что за полиязычие молодёжи, чем больше языков они будут знать, тем лучше для них. Пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает. Работают дома дружбы, диаспоры, воскресные школы, общайтесь и развивайтесь не становитесь мангуртами (не отказывайтесь от своих национальных языков, обычаев, традиции, ценностей и.т.д.).
Более шести лет тому назад (27 декабря 2017 года), в порыве, в ходе дискуссии с отдельными доморощенными, ближнего зарубежья и три девять земель грамотеями, сочинил стих. Мечтая, что подрастающее поколение будет знать минимум три языка, пожалуйста:
Көп ой түседі санама, тебіреніп Отаным және Тілім жайлы ойланғанда. Отан отбасынан басталады, сондықтан құндылықтарын жанұяның кадірлейік ағайын (сородичи, друзья)!
Қалайша құлшынып бұлқынбайды жүрегім, ана тілім, басқа тілдермен бірге, асқақтап тұғырына көтеріліп жатқанда. Сауатты, көп тілді болсын өсіп келе жатқан жастарымыз, ие болар кең-байтақ Eгеменді Eліме!
Много мыслей приходит на ум, в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке. Родина-начинается с семьи, поэтому уважайте семейные ценности друзья!
Сердце с рвением бьётся, когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал. Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь, владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!
Kairat stayer: Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается. В целом, она отмечает, что последние два года спрос на изучение языка увеличился, ну и мангуртов пока тоже хватает.
Цитата:
Kairat stayer: Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне .
Как отметил выше, возможно отдельные лица не вникали в значение слова - мангурт, вспомним как раньше делали из пленных людей мангуртов, процитирую, как обычно самого себя (24 ноября 2021 года):
Kairat stayer: Я сам стараюсь не вешать ярлыки, обозвать граждан мангуртами некрасиво, не интеллигентно. Слово мангурт в мировой оборот литературы ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.
В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.
Kairat stayer: Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.
Vit: Кайрат короткими фразами учите нас. Длиные плохо запоминаются. Например : доброе утро и перевод.
Всё верно, от простого к сложному нужно идти!
Сам не учитель и несуеверный, школу на казахском языке оканчивал при советах, рассказывал тебе в прошлом году, как в 5 лет сердце волка ел, чтобы стать сообразительным и быстро бегать. Надеюсь, достопочтенная публика и форумчане не подумают, что я мақтаншақ (хвастун), рассказывал, всё как было. Ранее не цитировал, но сегодня ниже процитирую, надеюсь не сильно твою психику буду травмировать (24 мая 2023 года) .
Kairat stayer: Я тоже в своё время, тоже много стран и городов объездил. Конечно похвально, что по музеям ходишь, но книги тоже нужно читать. Но, ты же ещё всякие ток-шоу, мистику, фантастику и предсказания любишь смотреть. Вместе с тем, на мой взгляд нужно соображать и вникать, что смотришь.
На счёт соображения расскажу одну небольшую историю, ранее отмечал, что дед (из одного рода с А.Байтурсыновым, участник ВОВ, коммунист) у которого воспитывался в посёлке Уш-камыш, отделение Тимофеевки, ныне Аулиекольского района, в три года посадил меня на лошадь и сказал - джигитом будешь. В шесть лет, я уже сам на лошади пас баранов, тогда пасли баранов частного сектора по очереди, один раз в месяц выходило. Деду в ту пору было 72 года, а годом ранее, когда мне осенью исполнилось 5 лет, он спросил: хочешь быт сообразительным и быстро бегать. В свою очередь ответил, кто не хочет быт сообразительным и быстро бегать, конечно хочу!
По пришествию небольшого промежутка времени, как-то забыл, про вышеуказанный разговор. Но сейчас помню, что происходящие события, имели место быть в январе месяце 1972 года. Ранее также отмечал, что дед меня с собой часто на охоту брал, в основном охотились на лис, корсаков и зайцев. В тот раз, мы взяли самый большой капкан, запрегли лошадь в сани и направились в степь, примерно через час в урочище поставили капкан, как приманку использовали мясо. Соответственно вернулись домой, однако, утром удивились, когда наша собака по кличке Құтпан, приволок домой наш капкан, при этом, до костей натёр одну переднюю лапу. Пригласили ветеринарного врача, последний обработал и перевязал собаке лапу.
Через несколько дней опять поставили капкан и проверяли ежедневно. На третьи день, как уже более сообразительные читатели догадались, наша добыча - волк попал в капкан. Был ещё живой, чтобы не травмировать любителей дикой природы, пропущью подробности. Привезли волка домой, сняли шкуру и дед аккуратно вынул из туши сердце. Затем дед сам сварил сердце и сказал мне, если съешь, тогда будешь сообразительным и быстрым как волк. Джигит сказал, джигит сделал.
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