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Kairat stayer:

Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается. В целом, она отмечает, что последние два года спрос на изучение языка увеличился, ну и мангуртов пока тоже хватает.

Цитата:Время летит, сегодня в качестве ликбеза, в целях ликвидации неграмотности, вспомним былые времена (многоязычие, мангурты). Корифеи форума, постоянные читатели в курсе многого, но есть новые форумчане и читатели.Всегда ранее говорил, что за полиязычие молодёжи, чем больше языков они будут знать, тем лучше для них. Пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает. Работают дома дружбы, диаспоры, воскресные школы, общайтесь и развивайтесь не становитесь мангуртами (не отказывайтесь от своих национальных языков, обычаев, традиции, ценностей и.т.д.).Более шести лет тому назад (27 декабря 2017 года), в порыве, в ходе дискуссии с отдельными доморощенными, ближнего зарубежья и три девять земель грамотеями, сочинил стих. Мечтая, что подрастающее поколение будет знать минимум три языка, пожалуйста:Көп ой түседі санама,тебіреніп Отаным және Тілім жайлы ойланғанда.Отан отбасынан басталады,сондықтан құндылықтарын жанұяның кадірлейік ағайын (сородичи, друзья)!Қалайша құлшынып бұлқынбайды жүрегім,ана тілім, басқа тілдермен бірге, асқақтап тұғырына көтеріліп жатқанда.Сауатты, көп тілді болсын өсіп келе жатқан жастарымыз,ие болар кең-байтақ Eгеменді Eліме!Много мыслей приходит на ум,в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке.Родина-начинается с семьи,поэтому уважайте семейные ценности друзья!Сердце с рвением бьётся,когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал.Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь,владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!Подробнее здесь: