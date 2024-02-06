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≡ Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48530
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 06.02.24 - 15:21
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Олжас Бектенов официально станет новым премьер-министром Казахстана после того, как Президент подпишет соответствующий указ. Затем будет сформирован новый кабинет министров.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3273
Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, которого президенту предложила фракция Amanat
Отправлено: 08.02.24 - 09:31
#30
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Цитата:
saba:
Михаила Ломтадзе

Ломтадзе гражданин Грузии. Но, думаю стило бы дать ему казахстанское гражданство и, как минимум, назначить министром финансов. Он в Казахстане уже живёт давно. Знает всю подноготную нашей экономики. А как грамотный управленец показал себя уже давно.

[Исправлено: юля елиссева, 08.02.2024 - 09:32]
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