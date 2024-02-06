Отправлено: - 09:31

saba:

Михаила Ломтадзе

[Исправлено: юля елиссева, 08.02.2024 - 09:32]

Цитата:Ломтадзе гражданин Грузии. Но, думаю стило бы дать ему казахстанское гражданство и, как минимум, назначить министром финансов. Он в Казахстане уже живёт давно. Знает всю подноготную нашей экономики. А как грамотный управленец показал себя уже давно.