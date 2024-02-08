Kairat stayer: Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается. В целом, она отмечает, что последние два года спрос на изучение языка увеличился, ну и мангуртов пока тоже хватает.
Время летит, сегодня в качестве ликбеза, в целях ликвидации неграмотности, вспомним былые времена (многоязычие, мангурты). Корифеи форума, постоянные читатели в курсе многого, но есть новые форумчане и читатели.
Всегда ранее говорил, что за полиязычие молодёжи, чем больше языков они будут знать, тем лучше для них. Пусть и другие народы проживающие у нас развивают свою культуру, языки обычаи и традиции, никто же не запрещает. Работают дома дружбы, диаспоры, воскресные школы, общайтесь и развивайтесь не становитесь мангуртами (не отказывайтесь от своих национальных языков, обычаев, традиции, ценностей и.т.д.).
Более шести лет тому назад (27 декабря 2017 года), в порыве, в ходе дискуссии с отдельными доморощенными, ближнего зарубежья и три девять земель грамотеями, сочинил стих. Мечтая, что подрастающее поколение будет знать минимум три языка, пожалуйста:
Көп ой түседі санама, тебіреніп Отаным және Тілім жайлы ойланғанда. Отан отбасынан басталады, сондықтан құндылықтарын жанұяның кадірлейік ағайын (сородичи, друзья)!
Қалайша құлшынып бұлқынбайды жүрегім, ана тілім, басқа тілдермен бірге, асқақтап тұғырына көтеріліп жатқанда. Сауатты, көп тілді болсын өсіп келе жатқан жастарымыз, ие болар кең-байтақ Eгеменді Eліме!
Много мыслей приходит на ум, в моменты когда расчувствовшись задумываюсь о Родине и Языке. Родина-начинается с семьи, поэтому уважайте семейные ценности друзья!
Сердце с рвением бьётся, когда родной язык, вместе с другими языками поднимается на пьедестал. Пусть будут грамотными и полиязычными подрастающая молодёжь, владеющая бескрайней и необъятной Независимой Родиной моей!
Kairat stayer: Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается. В целом, она отмечает, что последние два года спрос на изучение языка увеличился, ну и мангуртов пока тоже хватает.
Цитата:
Kairat stayer: Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне .
Как отметил выше, возможно отдельные лица не вникали в значение слова - мангурт, вспомним как раньше делали из пленных людей мангуртов, процитирую, как обычно самого себя (24 ноября 2021 года):
Kairat stayer: Я сам стараюсь не вешать ярлыки, обозвать граждан мангуртами некрасиво, не интеллигентно. Слово мангурт в мировой оборот литературы ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.
В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.
Kairat stayer: Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.
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