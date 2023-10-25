Отправлено: - 20:29

Kairat stayer:

Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается.

maxsaf:

111 на курсы записался? Нет. Остальное не показатель

Цитата:Цитата:Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне