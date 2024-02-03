Отправлено: - 08:27

ACROS:

Вот вы не можете, даже при большом желании, использовать русский язык в Канаде на своей работе ??

Цитата:Как ни странно, рядом со мной в офисе в радиусе 10 метров ещё 5 человек помимо меня говорят свободно на русском.