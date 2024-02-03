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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48530
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
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Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5706
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 08.02.24 - 08:17
#60
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Цитата:
maxsaf:
нет здесь сладких коврижек.


Вот это правильный и искренний ответ, такой же как и нет проблемы языка в Казахстане. Причём: - ни для КОГО.
Тому пример: - миллионы русскоязычных живут в Казахстане СВОБОДНО пользуются СВОИМ родным языком; СВОБОДНО обращаются в различные гос.органы на своём РОДНОМ языке; ведут свой бизнес на СВОЁМ родном языке; учаться в школах на СВОЁМ родном языке; работают в гос.органах и используют СВОЙ родной язык в работе.
Вот вы не можете, даже при большом желании, использовать русский язык в Канаде на своей работе ??

Ведлер, Добринцов, Скляр, Рау, Ионенко и др.- СВОБОДНО пользуются своим РОДНЫМ языком и на работе и в общении и в быту и при обращении в гос.органы- Не ВЕРИТЕ ??- спросите у них, у того же Добринцова.

Вот она- ПОДЛИННАЯ свобода нации и народностей: -торжество Ленинской национальной политики в действии- расцвет и сближение нации. Нигде в мире такого нет. Даже в стране подлинной демократии -США - нации живут по своим ГЕТТО.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21790
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 08.02.24 - 08:27
#61
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Цитата:
ACROS:
Вот вы не можете, даже при большом желании, использовать русский язык в Канаде на своей работе ??

Как ни странно, рядом со мной в офисе в радиусе 10 метров ещё 5 человек помимо меня говорят свободно на русском.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21790
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 08.02.24 - 08:33
#62
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Цитата:
ACROS:
нет проблемы языка в Казахстане

Ну раз так, то какие проблемы сделать русский вторым государственным? Вы тоже боитесь повторения Желтоксана?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5706
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 08.02.24 - 08:34
#63
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Цитата:
maxsaf:
рядом со мной в офисе


Частный случай. Исключения - они для того что бы подтверждать правила.
Я о масштабах страны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21790
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 08.02.24 - 08:37
#64
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Цитата:
ACROS:
ведут свой бизнес на СВОЁМ родном языке;

Если только это не сфера услуг, так ведь? Ну и зачем вы так открыто обманываете?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13951
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 08.02.24 - 08:44
#65
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Цитата:
ACROS: Причём: - ни для КОГО. Тому пример: - миллионы русскоязычных живут в Казахстане СВОБОДНО пользуются СВОИМ родным языком
Пользуются свободно. Не кто не запрещает. В цоне, поликлинике, и других гос учереждениях можно спокойно разговаривать на русском. НО! В крупных городах становится всё трудней найти работу русскоязычному. Появляются ГЕТТО как вы сказали, только не по жительству и районам, а по работе. Поэтому совет всем МОЛОДЫМ учите казахский язык если хотите тут жить.
Профайл
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