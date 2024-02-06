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111:

И имел ли право немец спасти какого нибудь еврея, который потом гонялся и убивал фашистов по всему миру до конца жизни, а сама Германия запретила фашизм?

111:

Кто эти немцы сегодня, спасавшие будущих убийц немецких солдат, евреев?

Цитата:Немного не верный выводНемец спасал мирного жителяИ он не спасал целенаправленно будущего мстителя он просто спасал людей от бойниТут же врач целенаправленно лечит бойцов ВСУ и он знает что эти бойцы пойдут убивать его согражданЭто тоже самое как механик из России убежит в Украину и вместо помощи в ремонте машин скорой помощи или генераторов в больницах пойдет танки украинские ремонтировать на фронтПо всем параметрам этот механик ЗА ВОЙНУ и против своих согражданДаже Ленин таким не занималсяОн был против войны империалистической и не поддерживал ни своих ни чужихНо он был за войну гражданскую чтобы солдаты его страны повернули оружие против генералов и олигархов которые их на войну и отправилиЦитата:Знаю только одного немцаШиндлера котрый спасал,женщин,детей в лагеряхОн не спасал их специально для того чтобы эти дети потом бегали в рядах Моссад и убивали немцевОн спасал их просто(Хотя в реальности нефига не просто) он брал евреев на свои работы на которых ему указывал его главный бухгалтер еврейЭтот еврей же потом собирал деньги и Шиндлеру на выкуп и на безбедную жизньТак что сказки это все