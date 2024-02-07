НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жестокий штормовой ветер и осадки ожидаются в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48530
Жестокий штормовой ветер и осадки ожидаются в Костанайской области
Отправлено: 07.02.24 - 21:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, в четверг по области ожидаются снегопады, особенно сильные - на севере и западе, временами будут метели, движение осложнит гололёд. В пятницу ночью будет идти снег, днём – осадки, преимущественно снег.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5704
Re: Жестокий штормовой ветер и осадки ожидаются в Костанайской...
Отправлено: 07.02.24 - 21:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратно аким города ОБЛАЖАЕТСЯ: - ЗАСРЁТ весь город НЕОЧИЩЕННЫМ снегом.

Жундубаев - эту зимовку ПРОВАЛИЛ в части очистки снега.
Гнать его надо с работы, как это бывшее или нынешнее бестолковое и рукожопное правительство вместе с этой косноязычной Гиният.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS