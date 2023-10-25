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≡ Учим казахский язык
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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Куратор темы: maxsaf
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4931
Учим казахский язык
Отправлено: 25.10.23 - 10:26
#121
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Цитата:
Kairat stayer:
Есть идиологически устаревшая песня, с переводом, его представители разных национальностей исполняют, отрывок:

Я казах, в Казахстане я живу
и люблю я родину свою.
От Алтая и до Каспия,
это всё отчизна моя.


Пожалуйста:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21785
Учим казахский язык
Отправлено: 03.11.23 - 22:04
#122
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Цитата:
- Два года ставлю вопрос: дайте нам деньги на расширение страниц на государственном языке! 

Бесплатно - не взлетит? :-)

[Исправлено: maxsaf, 15.11.2023 - 23:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21785
Учим казахский язык
Отправлено: 15.11.23 - 23:21
#123
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111, ты какое новое слово сегодня выучил? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9519
Учим казахский язык
Отправлено: 16.11.23 - 02:05
#124
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Цитата:
maxsaf:
ты какое новое слово сегодня выучил?

----Некогда ему , ветки меняет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21785
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 10:49
#125
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Цитата:
Kairat stayer: Жарқын болащак болады (светлое будущее будет)

Перенес сюда, мож кому пригодится :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 10:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4931
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:12
#126
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Цитата:
maxsaf:
Перенес сюда, мож кому пригодится


Жарқын болашақ болмайды, тоже следует перенести. Потому что, как журналюги говорят в негласных, неформальных, кулуарных и кухонных - разговорах и беседах можно применять.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4931
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:20
#127
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Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается. В целом, она отмечает, что последние два года спрос на изучение языка увеличился, ну и мангуртов пока тоже хватает.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21785
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:23
#128
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Цитата:
Kairat stayer:
Со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается.

111 на курсы записался? Нет. Остальное не показатель :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4931
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:29
#129
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Цитата:
Kairat stayer:
Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается.


Цитата:
maxsaf:
111 на курсы записался? Нет. Остальное не показатель


Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21785
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:36
#130
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне

Вы же их заклеймите "пятой колонной" и они назад убегут, прихватив с собой что-нибудь 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4931
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:41
#131
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Цитата:
maxsaf:
Вы же их заклеймите "пятой колонной" и они назад убегут, прихватив с собой что-нибудь


Зачем их клеймить и ярлыки вешать, с моей стороны такого не было. Когда была мобилизация и люди начали к нам перемещаться, всегда поддерживал их. Приезжают нормальные граждане, которые не хотят проливать кровь как свою, так и чужую.

[Исправлено: Kairat stayer, 07.02.2024 - 20:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21785
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 21:10
#132
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Цитата:
Kairat stayer:
Когда была мобилизация и люди начали к нам перемещаться, всегда поддерживал их. Приезжают нормальные граждане, которые не хотят проливать кровь как свою, так и чужую.

Ну, переждут, все же когда-то заканчивается, и назад двинут, а вы уже обрадовались, что они на курсы пошли, учат... Ну ну...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4931
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 21:21
#133
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Цитата:
maxsaf:
Ну, переждут, все же когда-то заканчивается, и назад двинут, а вы уже обрадовались, что они на курсы пошли, учат... Ну ну...


Не скоро закончится, вам же приводил пример, что учёные предполагают о снижении количества русскоговорящих граждан к 2050 году с 260 до 130 миллионов. Кроме того, идёт замещение всякими мигрантами, ниже самого себя процитирую. Не удивлюсь если, к 2050 году за Уралом. туда дальше китайцы всё рисом засеять, там их исконные земли, когда слабыми были забрали, ранее обсуждали. Отрывок процитирую:

Kairat stayer: Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.

Подробнее здесь:
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