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Учим казахский язык
Учим казахский язык
Куратор темы: maxsaf
Учим казахский язык
Отправлено: 25.10.23 - 10:26
Цитата:
Пожалуйста:
Kairat stayer:
Есть идиологически устаревшая песня, с переводом, его представители разных национальностей исполняют, отрывок:
Я казах, в Казахстане я живу
и люблю я родину свою.
От Алтая и до Каспия,
это всё отчизна моя.
Есть идиологически устаревшая песня, с переводом, его представители разных национальностей исполняют, отрывок:
Я казах, в Казахстане я живу
и люблю я родину свою.
От Алтая и до Каспия,
это всё отчизна моя.
Пожалуйста:
Учим казахский язык
Отправлено: 03.11.23 - 22:04
Цитата:
Бесплатно - не взлетит?
[Исправлено: maxsaf, 15.11.2023 - 23:53]
- Два года ставлю вопрос: дайте нам деньги на расширение страниц на государственном языке!
Бесплатно - не взлетит?
[Исправлено: maxsaf, 15.11.2023 - 23:53]
Учим казахский язык
Отправлено: 15.11.23 - 23:21
111, ты какое новое слово сегодня выучил?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9519
Учим казахский язык
Отправлено: 16.11.23 - 02:05
Цитата:
----Некогда ему , ветки меняет
maxsaf:
ты какое новое слово сегодня выучил?
ты какое новое слово сегодня выучил?
----Некогда ему , ветки меняет
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 10:49
Цитата:
Перенес сюда, мож кому пригодится
[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 10:51]
Kairat stayer: Жарқын болащак болады (светлое будущее будет)
Перенес сюда, мож кому пригодится
[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 10:51]
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:12
Цитата:
Жарқын болашақ болмайды, тоже следует перенести. Потому что, как журналюги говорят в негласных, неформальных, кулуарных и кухонных - разговорах и беседах можно применять.
maxsaf:
Перенес сюда, мож кому пригодится
Перенес сюда, мож кому пригодится
Жарқын болашақ болмайды, тоже следует перенести. Потому что, как журналюги говорят в негласных, неформальных, кулуарных и кухонных - разговорах и беседах можно применять.
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:20
Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается. В целом, она отмечает, что последние два года спрос на изучение языка увеличился, ну и мангуртов пока тоже хватает.
Подробнее здесь:
Подробнее здесь:
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:23
Цитата:
111 на курсы записался? Нет. Остальное не показатель
Kairat stayer:
Со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается.
Со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается.
111 на курсы записался? Нет. Остальное не показатель
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:29
Цитата:
Цитата:
Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне .
Kairat stayer:
Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается.
Ниже в видео со слов учителя казахского языка Алины Кан, прибывшие в Алматы россияне изучают государственный язык и у них неплохо получается.
Цитата:
maxsaf:
111 на курсы записался? Нет. Остальное не показатель
111 на курсы записался? Нет. Остальное не показатель
Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне .
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:36
Цитата:
Вы же их заклеймите "пятой колонной" и они назад убегут, прихватив с собой что-нибудь
Kairat stayer:
Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне
Всё нормально, такими темпами, наших мангуртов автохтонов, заменят беглые россияне
Вы же их заклеймите "пятой колонной" и они назад убегут, прихватив с собой что-нибудь
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 20:41
Цитата:
Зачем их клеймить и ярлыки вешать, с моей стороны такого не было. Когда была мобилизация и люди начали к нам перемещаться, всегда поддерживал их. Приезжают нормальные граждане, которые не хотят проливать кровь как свою, так и чужую.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.02.2024 - 20:43]
maxsaf:
Вы же их заклеймите "пятой колонной" и они назад убегут, прихватив с собой что-нибудь
Вы же их заклеймите "пятой колонной" и они назад убегут, прихватив с собой что-нибудь
Зачем их клеймить и ярлыки вешать, с моей стороны такого не было. Когда была мобилизация и люди начали к нам перемещаться, всегда поддерживал их. Приезжают нормальные граждане, которые не хотят проливать кровь как свою, так и чужую.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.02.2024 - 20:43]
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 21:10
Цитата:
Ну, переждут, все же когда-то заканчивается, и назад двинут, а вы уже обрадовались, что они на курсы пошли, учат... Ну ну...
Kairat stayer:
Когда была мобилизация и люди начали к нам перемещаться, всегда поддерживал их. Приезжают нормальные граждане, которые не хотят проливать кровь как свою, так и чужую.
Когда была мобилизация и люди начали к нам перемещаться, всегда поддерживал их. Приезжают нормальные граждане, которые не хотят проливать кровь как свою, так и чужую.
Ну, переждут, все же когда-то заканчивается, и назад двинут, а вы уже обрадовались, что они на курсы пошли, учат... Ну ну...
Учим казахский язык
Отправлено: 07.02.24 - 21:21
Цитата:
Не скоро закончится, вам же приводил пример, что учёные предполагают о снижении количества русскоговорящих граждан к 2050 году с 260 до 130 миллионов. Кроме того, идёт замещение всякими мигрантами, ниже самого себя процитирую. Не удивлюсь если, к 2050 году за Уралом. туда дальше китайцы всё рисом засеять, там их исконные земли, когда слабыми были забрали, ранее обсуждали. Отрывок процитирую:
Kairat stayer: Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.
Подробнее здесь:
maxsaf:
Ну, переждут, все же когда-то заканчивается, и назад двинут, а вы уже обрадовались, что они на курсы пошли, учат... Ну ну...
Ну, переждут, все же когда-то заканчивается, и назад двинут, а вы уже обрадовались, что они на курсы пошли, учат... Ну ну...
Не скоро закончится, вам же приводил пример, что учёные предполагают о снижении количества русскоговорящих граждан к 2050 году с 260 до 130 миллионов. Кроме того, идёт замещение всякими мигрантами, ниже самого себя процитирую. Не удивлюсь если, к 2050 году за Уралом. туда дальше китайцы всё рисом засеять, там их исконные земли, когда слабыми были забрали, ранее обсуждали. Отрывок процитирую:
Kairat stayer: Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.
Подробнее здесь:
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