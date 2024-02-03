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Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
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Я робот(Пользователи)
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Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 03.02.24 - 10:43
Начало года ознаменовалось скандалами с денежными переводами. Предприниматели не хотят ими пользоваться. Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне. Подтверждение моих мыслей на днях озвучил один депутат.
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Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 18:51
Цитата:
Вас же ни одна УМНАЯ страна ( даже и НЕ УМНАЯ) НИКУДА не позвала: - вы сами туда ПОБЕЖАЛИ- за сладкими коврижками, под бой барабанов о якобы неправильном переводе, разве не так судя по вашим утверждениям ??
maxsaf:
Подтверждаю
Подтверждаю
Вас же ни одна УМНАЯ страна ( даже и НЕ УМНАЯ) НИКУДА не позвала: - вы сами туда ПОБЕЖАЛИ- за сладкими коврижками, под бой барабанов о якобы неправильном переводе, разве не так судя по вашим утверждениям ??
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 18:55
Цитата:
Непонятно: - мать поддерживает Россию в СВО; дочь не поддерживает; сын поддерживает( раз живёт в РФ)- как они встречаются и сидят за общим столом и ведут ли общие беседы ??
Единственное: - как сказали бы раньше мои коллеги во времена Союза: "..вот, оно- торжество подлинной демократии..."
Филипповна:
Мда...разброд и шатания.
Мда...разброд и шатания.
Непонятно: - мать поддерживает Россию в СВО; дочь не поддерживает; сын поддерживает( раз живёт в РФ)- как они встречаются и сидят за общим столом и ведут ли общие беседы ??
Единственное: - как сказали бы раньше мои коллеги во времена Союза: "..вот, оно- торжество подлинной демократии..."
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:19
Цитата://Все это я изложила в жалобе, которую направила в Минздрав//
Ничего у вас НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ: - это такая же песня как и с незаконной торговлей винно-водочных изделии, как и с лицензии, так и без лицензии. Не верите, спросите у Сайлау.
Вы же для своих мероприятии ( хотя бы для проводов сына в ФРГ) приобретаете вино в винных оптовых магазинах, хотя вам НЕ ПОЛОЖЕНО там отовариваться без наличия лицензии, но вам свободно и без вопросов ПРОДАДУТ. Точно так же хотят жить и получать прибыль эти же сетевые аптеки.
Цитата://Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне.//
Свободно пользуйтесь и переводами: обьясняю как это сделать и грамотно с налоговой точки зрения: - покупатель ПЕРЕВОДИТ вам на телефон энную сумму; вы эту сумму пробиваете через ККМ и выдаёте чек ПОКУПАТЕЛЮ. И все ПЕРЕВЕДЁННЫЕ суммы на телефон в обязательном порядке ПРОБИВАЕТЕ через ККМ и отражаете в 910 декларации и уплачиваете свой 3% налог, как обычно.
И никакая налоговая к вам не будет иметь претензии - вы ВСЕ переводы пробили и пропустили через кассу. И самое главное: - НЕ КОРМИТЕ этих жирных банкиров, присосавших как могильные черви к худеньким тельцам МСБ.
Цитата://вдруг потом понадобится?//
Советую в первоначальной 250 форме показать миллионов 10-15 наличными ( можно и больше), типа деньги дома лежат , под подушкой. Они НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ на наличие и тем более НЕ ОБЛАГАЮТСЯ налогом.
Для чего: - завтра или послезавтра обязательно вылезет НЕОБХОДИМОСТЬ какой либо покупки и КРУПНОГО размера, допустим вам или же тому же вашему сыну, или же надо выручить товарища- вот и тогда смело их и ДЕКЛАРИРУЙТЕ и даже можете показать БОЛЬШЕ и открыть такой бизнес взаимопомощи со своим маленьким процентиком.
Цитата://Жить надо там, где существует социальная справедливость и работают законы».//
А вы ещё куда то пишите, как Павлик Морозов: - даже ваш сын понял, что в Казахстане законы хорошие, но они - НЕ РАБОТАЮТ.
Ничего у вас НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ: - это такая же песня как и с незаконной торговлей винно-водочных изделии, как и с лицензии, так и без лицензии. Не верите, спросите у Сайлау.
Вы же для своих мероприятии ( хотя бы для проводов сына в ФРГ) приобретаете вино в винных оптовых магазинах, хотя вам НЕ ПОЛОЖЕНО там отовариваться без наличия лицензии, но вам свободно и без вопросов ПРОДАДУТ. Точно так же хотят жить и получать прибыль эти же сетевые аптеки.
Цитата://Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне.//
Свободно пользуйтесь и переводами: обьясняю как это сделать и грамотно с налоговой точки зрения: - покупатель ПЕРЕВОДИТ вам на телефон энную сумму; вы эту сумму пробиваете через ККМ и выдаёте чек ПОКУПАТЕЛЮ. И все ПЕРЕВЕДЁННЫЕ суммы на телефон в обязательном порядке ПРОБИВАЕТЕ через ККМ и отражаете в 910 декларации и уплачиваете свой 3% налог, как обычно.
И никакая налоговая к вам не будет иметь претензии - вы ВСЕ переводы пробили и пропустили через кассу. И самое главное: - НЕ КОРМИТЕ этих жирных банкиров, присосавших как могильные черви к худеньким тельцам МСБ.
Цитата://вдруг потом понадобится?//
Советую в первоначальной 250 форме показать миллионов 10-15 наличными ( можно и больше), типа деньги дома лежат , под подушкой. Они НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ на наличие и тем более НЕ ОБЛАГАЮТСЯ налогом.
Для чего: - завтра или послезавтра обязательно вылезет НЕОБХОДИМОСТЬ какой либо покупки и КРУПНОГО размера, допустим вам или же тому же вашему сыну, или же надо выручить товарища- вот и тогда смело их и ДЕКЛАРИРУЙТЕ и даже можете показать БОЛЬШЕ и открыть такой бизнес взаимопомощи со своим маленьким процентиком.
Цитата://Жить надо там, где существует социальная справедливость и работают законы».//
А вы ещё куда то пишите, как Павлик Морозов: - даже ваш сын понял, что в Казахстане законы хорошие, но они - НЕ РАБОТАЮТ.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:20
Цитата:
Прочитай мой коммент Ведлер.
Vit:
А че туда писать
А че туда писать
Прочитай мой коммент Ведлер.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:22
Цитата:
Симпатичная она, как мужчина говорю, и Вит это подтвердит - была бы как Грета Тунберг - все бы прошли мимо и про время и про стрелки никто бы и не заикнулся бы.
Vedler_sila:
так на нее накидываются.
так на нее накидываются.
Симпатичная она, как мужчина говорю, и Вит это подтвердит - была бы как Грета Тунберг - все бы прошли мимо и про время и про стрелки никто бы и не заикнулся бы.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:24
Цитата:
Наши бывшие, из деревни - скупают в Белорусии дома и туда переезжают.
родом из Шанхая2022:
посмотреть на Калининградскую область так там наши бывшие соотечественники скупают недвижимость
посмотреть на Калининградскую область так там наши бывшие соотечественники скупают недвижимость
Наши бывшие, из деревни - скупают в Белорусии дома и туда переезжают.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:27
Цитата:
Главное: что бы не говорила что уехала из-за языка, как Макс.
Vit:
вот поэтому я уехала в германию
вот поэтому я уехала в германию
Главное: что бы не говорила что уехала из-за языка, как Макс.
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(Полноправные пользователи)
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- 35440
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:45
Цитата:
Да ну.
У нас вообще нет проблем, тесть наш за Путина, сестры мои за него, их дети за СВО, но мы об этом никогда не говорим.
Так и среди соседей, кто за, кто против, вот вчера чаепитие было, со спиртным, и хохлушки сидели и русские и казахи, мы этитемы обходи, помимо этого есть много других тем
ACROS:
Непонятно: - мать поддерживает Россию в СВО; дочь не поддерживает; сын поддерживает( раз живёт в РФ)- как они встречаются и сидят за общим столом и ведут ли общие беседы ??
Непонятно: - мать поддерживает Россию в СВО; дочь не поддерживает; сын поддерживает( раз живёт в РФ)- как они встречаются и сидят за общим столом и ведут ли общие беседы ??
Да ну.
У нас вообще нет проблем, тесть наш за Путина, сестры мои за него, их дети за СВО, но мы об этом никогда не говорим.
Так и среди соседей, кто за, кто против, вот вчера чаепитие было, со спиртным, и хохлушки сидели и русские и казахи, мы этитемы обходи, помимо этого есть много других тем
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:48
Комментарий удален модератором.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 19:59
Цитата:
Насчёт рентабельности: - вот как раз у сапожника рентабельность самая ВЫСОКАЯ.
Потому что вложении МАЛО, труд- СВОЙ, почти дармовой, накладных расходов - МАЛО; а стоимость услуг- ВЫСОКАЯ. ( в этом году прошил старые, ручного вяления, валенки - отдал почти 5 000 за каждый валенок).
Vit:
Это типа брезгливо.
Это типа брезгливо.
Насчёт рентабельности: - вот как раз у сапожника рентабельность самая ВЫСОКАЯ.
Потому что вложении МАЛО, труд- СВОЙ, почти дармовой, накладных расходов - МАЛО; а стоимость услуг- ВЫСОКАЯ. ( в этом году прошил старые, ручного вяления, валенки - отдал почти 5 000 за каждый валенок).
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 20:07
Цитата:
В что не так с этой причиной, почему она под запретом? И ниче, что я не один такой?
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 20:10]
ACROS:
Главное: что бы не говорила что уехала из-за языка, как Макс.
Главное: что бы не говорила что уехала из-за языка, как Макс.
В что не так с этой причиной, почему она под запретом? И ниче, что я не один такой?
Цитата:
Мишаня: Но я и моя семья уехали в том числе, что в госорганах начали требовать знание казахского. И это было основной причиной отъезда.
[Исправлено: maxsaf, 07.02.2024 - 20:10]
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 20:10
Цитата:
А кто сказал что она под ЗАПРЕТОМ ??
maxsaf:
почему она под запретом
почему она под запретом
А кто сказал что она под ЗАПРЕТОМ ??
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 20:14
Цитата:
Ну тогда говорил и буду говорить - основной причиной для моего отъезда стала языковая политика.
ACROS:
А кто сказал что она под ЗАПРЕТОМ ??
А кто сказал что она под ЗАПРЕТОМ ??
Ну тогда говорил и буду говорить - основной причиной для моего отъезда стала языковая политика.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 20:20
Цитата:
Не думаю: - в основе причины-сладкие забугорные КОВРИЖКИ. И этот Мишаня - по той же причине слинял.
Язык - это так, для ренегатских понтов.
maxsaf:
моего отъезда стала языковая политика.
моего отъезда стала языковая политика.
Не думаю: - в основе причины-сладкие забугорные КОВРИЖКИ. И этот Мишаня - по той же причине слинял.
Язык - это так, для ренегатских понтов.
Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника
Отправлено: 07.02.24 - 20:26
Цитата:
Да нет здесь сладких коврижек. Ещё больше пахать надо, вот и все секрет. И многие это ещё до отъезда понимают. Я чё, приехал и на социалке сижу? Нет, и дня не сидел.
ACROS:
Не думаю: - в основе причины-сладкие забугорные КОВРИЖКИ.
Не думаю: - в основе причины-сладкие забугорные КОВРИЖКИ.
Да нет здесь сладких коврижек. Ещё больше пахать надо, вот и все секрет. И многие это ещё до отъезда понимают. Я чё, приехал и на социалке сижу? Нет, и дня не сидел.
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