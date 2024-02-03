Re: Ольга ВЕДЛЕР: Аптека с рентабельностью будки сапожника

Отправлено: - 19:19

Цитата://Все это я изложила в жалобе, которую направила в Минздрав//



Ничего у вас НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ: - это такая же песня как и с незаконной торговлей винно-водочных изделии, как и с лицензии, так и без лицензии. Не верите, спросите у Сайлау.

Вы же для своих мероприятии ( хотя бы для проводов сына в ФРГ) приобретаете вино в винных оптовых магазинах, хотя вам НЕ ПОЛОЖЕНО там отовариваться без наличия лицензии, но вам свободно и без вопросов ПРОДАДУТ. Точно так же хотят жить и получать прибыль эти же сетевые аптеки.



Цитата://Для себя я посчитала, что по моим маленьким оборотам они нерентабельны, и использование налички позволяет держать низкие цены и делать скидки, что очень важно в деревне.//



Свободно пользуйтесь и переводами: обьясняю как это сделать и грамотно с налоговой точки зрения: - покупатель ПЕРЕВОДИТ вам на телефон энную сумму; вы эту сумму пробиваете через ККМ и выдаёте чек ПОКУПАТЕЛЮ. И все ПЕРЕВЕДЁННЫЕ суммы на телефон в обязательном порядке ПРОБИВАЕТЕ через ККМ и отражаете в 910 декларации и уплачиваете свой 3% налог, как обычно.

И никакая налоговая к вам не будет иметь претензии - вы ВСЕ переводы пробили и пропустили через кассу. И самое главное: - НЕ КОРМИТЕ этих жирных банкиров, присосавших как могильные черви к худеньким тельцам МСБ.



Цитата://вдруг потом понадобится?//



Советую в первоначальной 250 форме показать миллионов 10-15 наличными ( можно и больше), типа деньги дома лежат , под подушкой. Они НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ на наличие и тем более НЕ ОБЛАГАЮТСЯ налогом.

Для чего: - завтра или послезавтра обязательно вылезет НЕОБХОДИМОСТЬ какой либо покупки и КРУПНОГО размера, допустим вам или же тому же вашему сыну, или же надо выручить товарища- вот и тогда смело их и ДЕКЛАРИРУЙТЕ и даже можете показать БОЛЬШЕ и открыть такой бизнес взаимопомощи со своим маленьким процентиком.



Цитата://Жить надо там, где существует социальная справедливость и работают законы».//



А вы ещё куда то пишите, как Павлик Морозов: - даже ваш сын понял, что в Казахстане законы хорошие, но они - НЕ РАБОТАЮТ.