Как Даль определял русских, если человек думает по русски, то он русский человек. Так что и Канделаки и Симоньян и Кеосаян и Шахназаров по сути своей русские. Смешно, был какой то академик армянин(забыл фамилию), говорил на русском с акцентом, но в порыве патриотизма на ток шоу на первом канале вскричал:" Они(Запад) унижают нас русских людей!"
не азиаты а тюркоговорящие только татары поволжья, крыма, горные татары это кумыки, закваказкие татары это азербайджанцы, кочевые татары это ногайцы и казахи младшего жуза называть тюрок росийской империи тюрками это значит подыграть туркам-османам поэтому российская историография и пыталась извертется та же петрушка с казахами чтобы их с казаками не обьеденять в одном названии выдумали киргиз-кайсаков)) а кто такие кайсаки ? а черт его знает))
Цитата:
saba: Как Даль определял русских, если человек думает по русски, то он русский человек
только этническим русским забыли об этом сказать) если таджик думает по русски его в твери будут за русского воспринимать?) нет конечно также как и русский думающий и говорящий по казахски не будет казахом поэтому как бы не обольщались симоняны, шахназаровы, вассерманы, шейнины, канделаки они при ссср могли еще быть советскими (русскими) людьми а сейчас когда россия строит национальное государство им места среди русских нет и любой петя иванов их будет упрекать в их не русскости при любой возможности а если те еще и покритикуют что то в россии то вообще))
пацифист к примеру Я против любой военной агрессии тоесть я одинаково против вторжения в ирак 2003 и вьетнам 1964 войны израиля против палестины 2023 и вторжения россии в украину я считаю это немотивированной агрессией но при этом к примеру я если бы был жителем США, израиля или россии от того что не поддерживаю действия своего правительства не пошел бы лечить солдат Хусейна,вьетконга, бойцов хамаса или солдат всу потому что тут получается странный вывод я против войны но при этом я еду лечить бойцов чужой страны которые по итогу вернутся на фронт и будут убивать бойцов из моей страны которых отправило на войну правительство это уже не пацифизм а просто ты ЗА ВОЙНУ но за ту сторону выступаешь не против войны вообще а именно ты за то что людей убивали и дальше ведь ты лечишь не детей или беженцев а именно бойцов армии другой страны
ну если так то и не пи**и что то там про "путь" и "выбор" ты выбрал путь восстанавливать солдат чтобы те стреляли в твоих сограждан насильно мобилизованных на фронт ведь всем понятно что в российской армии не все добровольцы желающие отхватить кусок украины есть люди которые испугались, которые не смогли откупится или убежать, их заставили в армии подписать контракт пугая тюрьмой и вот такой парень у которого не было денег откупится попадает на фронт, он задумывает в первом же бою сдатся чтобы ни кого не убивать а тут прилетает украинский дрон и сбрасывает на него гранату конец.
поэтому этот врач по сути помощник путина в деле умерщвления россиян. как то так
abaika95: поэтому этот врач по сути помощник путина в деле умерщвления россиян. как то
Ну да, но он всего лишь следствие российского безумия и широкой поддержки Безумца народными массами. Ну допустим немецкий народ миллионы его, практически все поддержали Гитлера. И имел ли право немец спасти какого нибудь еврея, который потом гонялся и убивал фашистов по всему миру до конца жизни, а сама Германия запретила фашизм? Кто эти немцы сегодня, спасавшие будущих убийц немецких солдат, евреев? Сегодня они Герои и Герои не только всего мира, а и самой Германии. Ну вот как то так.
111: И имел ли право немец спасти какого нибудь еврея, который потом гонялся и убивал фашистов по всему миру до конца жизни, а сама Германия запретила фашизм?
Немного не верный вывод Немец спасал мирного жителя И он не спасал целенаправленно будущего мстителя он просто спасал людей от бойни Тут же врач целенаправленно лечит бойцов ВСУ и он знает что эти бойцы пойдут убивать его сограждан Это тоже самое как механик из России убежит в Украину и вместо помощи в ремонте машин скорой помощи или генераторов в больницах пойдет танки украинские ремонтировать на фронт По всем параметрам этот механик ЗА ВОЙНУ и против своих сограждан Даже Ленин таким не занимался Он был против войны империалистической и не поддерживал ни своих ни чужих Но он был за войну гражданскую чтобы солдаты его страны повернули оружие против генералов и олигархов которые их на войну и отправили
Цитата:
111: Кто эти немцы сегодня, спасавшие будущих убийц немецких солдат, евреев?
Знаю только одного немца Шиндлера котрый спасал,женщин,детей в лагерях Он не спасал их специально для того чтобы эти дети потом бегали в рядах Моссад и убивали немцев Он спасал их просто (Хотя в реальности нефига не просто) он брал евреев на свои работы на которых ему указывал его главный бухгалтер еврей Этот еврей же потом собирал деньги и Шиндлеру на выкуп и на безбедную жизнь Так что сказки это все
abaika95: Он не спасал их специально для того чтобы эти дети потом бегали в рядах Моссад и убивали немцев
Вот история говорит об обратном. Наоборот, убивали детей, чтоб те потом не мстили. Тот же умный был, да и кто спасает, не дурак, знает, что через время, сегодня, завтра, через 20 лет, он нацдет твоего сородича и отрубит ему прилюдно голову.
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