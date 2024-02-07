Отправлено: - 13:55

Новым лицом в правительстве стал 40-летний Чингис Аринов. Он возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям. До этого он занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника Службы охраны Президента с 2022 года.

Цитата:Ну крутоОхранник становится министром ЧСЭтот охранник что то понимает в лесных пожарах? Или в авариях на ТЭЦ? Или в эвакуации населения из зон бедствия?Задолбала уже эта политика менеджмента в гос управлении с дебильной теорией что чиновник должен во всех сферах работать тогда он будет супер пупер компетентенНетИ это доказаноЕсли человек всю жизнь занимался финансами,учился на финансиста, у него дома библиотека все про финансы и докторскую он защитил по финансовой теме он не сможет возглавлять министерство образованияОн будет на этом месте финансами заниматься той темой котрая ему близка но никак не административными вопросами,научными или образовательнымиОн в этом не понимает ничего потомучто, и не поймет даже после 4 лет сидения там