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≡ Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48527
Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
Отправлено: 07.02.24 - 11:08
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5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Объясняя это решение, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что работе кабинета министров нужно придать новый импульс. Как выглядит новый состав правительства - в этом материале.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1127
Re: Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
Отправлено: 07.02.24 - 11:08
#1
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Слово "новый" надо писать в кавычках.
Чтобы потом не удивляться, почему не происходит никаких изменений к лучшему.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14872
Re: Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
Отправлено: 07.02.24 - 13:55
#2
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Цитата:
Новым лицом в правительстве стал 40-летний Чингис Аринов. Он возглавил Министерство по чрезвычайным ситуациям. До этого он занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны - начальника Службы охраны Президента с 2022 года.


Ну круто
Охранник становится министром ЧС
Этот охранник что то понимает в лесных пожарах? Или в авариях на ТЭЦ? Или в эвакуации населения из зон бедствия?

Задолбала уже эта политика менеджмента в гос управлении с дебильной теорией что чиновник должен во всех сферах работать тогда он будет супер пупер компетентен
Нет
И это доказано
Если человек всю жизнь занимался финансами,учился на финансиста, у него дома библиотека все про финансы и докторскую он защитил по финансовой теме он не сможет возглавлять министерство образования
Он будет на этом месте финансами заниматься той темой котрая ему близка но никак не административными вопросами,научными или образовательными
Он в этом не понимает ничего потомучто, и не поймет даже после 4 лет сидения там
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