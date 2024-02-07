Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...

Отправлено: - 13:12

Что, дорвавшимся наконец до власти коммунистам второй так сказать волны, денег не хватает, купаться в роскоши как тем коммунистам, что пировали при Назеке все эти 30 лет?

Теперь то увидели, что нищета много ест и много пьет, непорядок!