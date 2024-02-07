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≡ Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему соцвыплат в РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48526
Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему соцвыплат в РК
Отправлено: 07.02.24 - 13:12
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изменить систему социальный выплат. По его словам, адресную социальную помощь сегодня получают казахстанцы, которые вполне способны работать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35436
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 07.02.24 - 13:12
#1
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Что, дорвавшимся наконец до власти коммунистам второй так сказать волны, денег не хватает, купаться в роскоши как тем коммунистам, что пировали при Назеке все эти 30 лет?
Теперь то увидели, что нищета много ест и много пьет, непорядок!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35436
Re: Породили иждивенчество: президент поручил изменить систему...
Отправлено: 07.02.24 - 13:23
#2
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Назеке, чтобы хоть как то выжить среди Куршавелей и замков на Западе, запретил детям кушать бесплатно кефир и булочку в заведениях.
Теперь вот этот..
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