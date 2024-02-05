Отправлено: - 11:51

saba:

Это мантра наших чиновников:" будем делать как в Европе". Мозгов нет, чтобы понять слепое следование чужим

Цитата:да это не чиновников инициативачиновникам вообще все это до одного местався экологическая муть требование МВФ и всемирного банка развития (огромные корпорации)они условия ставят, не дадим вам кредиты и не поставим вашу страну в рейтинг по инвестиционной привлекательности если вы не:посадите свою промышленность на экологическую энергиюне закроете аэс и тэцне запретите добычу вредных ископаемых типа уранаи вообще если не купите электромобили для всей страныспрашивается а с какого рожна международный валютный фонд вообще е***т что мы тут добываем и на чем ездим? ваше же дело кредиты нам давать и следить чтобы долги возвращали?а вот потому что МВФ находится в сша и контролируется в основном банками сша то сша и может давать такие команды так как по странному стечению обстоятельств именно в сша производят огромное число электромобилей, ветрогенераторов и экологической мутикароче США открыто говорит не купите наш товар, не дадим кредита раз вы страна с развивающейся экономикой (тоесть без внешних инвестиций фиг че сделаешь) то не дача вам кредитов или понижение в инвестиционной привлекательности для вас смерти подобновот и ставят ветряки у нас по степи которые по себестоимости окупятся лет через 100 тольконезря же скандалище случился в шотландии недавно где оказалось что их ветряки работали на дизеле))спрашивается а почему? а потому-что ветряк бесполезная дорогущая игрушка которую заставляют покупать и ставить