Отправлено: - 15:37

saba:

Так для россиян все азиаты были татарами

saba:

Как Даль определял русских, если человек думает по русски, то он русский человек

Цитата:не азиаты а тюркоговорящие толькотатары поволжья, крыма, горные татары это кумыки, закваказкие татары это азербайджанцы, кочевые татары это ногайцы и казахи младшего жузаназывать тюрок росийской империи тюрками это значит подыграть туркам-османампоэтому российская историография и пыталась извертетсята же петрушка с казахамичтобы их с казаками не обьеденять в одном названии выдумали киргиз-кайсаков))а кто такие кайсаки ? а черт его знает))Цитата:только этническим русским забыли об этом сказать)если таджик думает по русски его в твери будут за русского воспринимать?) нет конечнотакже как и русский думающий и говорящий по казахски не будет казахомпоэтому как бы не обольщались симоняны, шахназаровы, вассерманы, шейнины, канделаки они при ссср могли еще быть советскими (русскими) людьми а сейчас когда россия строит национальное государство им места среди русских нети любой петя иванов их будет упрекать в их не русскости при любой возможностиа если те еще и покритикуют что то в россии то вообще))