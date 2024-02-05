Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию. Читать новость
Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто. Хотя конечно, приятнее ездить бесшумно и быстро, кстати сколько станций для подзарядки в Костанае 1-2 ? Если уже нацелились на экологию могли бы за счёт государства развивать сеть зарядок для авто.
Коровы наносят экологии Земли гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты. К такому выводу пришли специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), сообщает газета The Independent. По сведениям FAO, на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов. Этот показатель значительно превышает уровень выбросов всего транспорта Земли.
saba: на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов.
Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс). Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который ответственен более чем за 60 % эффекта для Земли. Это инфа из Википедии.
Итак, основной парниковый газ - это водяной пар. Вы правда верите, что коровы производят количество пара, сопоставимое с объемом испарений с поверхности всего океана и всей суши?
Мне непонятен размер казахского утильсбора: - что такое утильсбор - грубо: это пресс, который падает сверху на авто и превращает её в брикет спрессованного металла- так какая разница при этом какой у машины объём двигателя ?
От силы 50 000 или 100 000 тенге - хватает за глаза.
saba: Это мантра наших чиновников:" будем делать как в Европе". Мозгов нет, чтобы понять слепое следование чужим
да это не чиновников инициатива чиновникам вообще все это до одного места вся экологическая муть требование МВФ и всемирного банка развития (огромные корпорации) они условия ставят, не дадим вам кредиты и не поставим вашу страну в рейтинг по инвестиционной привлекательности если вы не: посадите свою промышленность на экологическую энергию не закроете аэс и тэц не запретите добычу вредных ископаемых типа урана и вообще если не купите электромобили для всей страны
спрашивается а с какого рожна международный валютный фонд вообще е***т что мы тут добываем и на чем ездим? ваше же дело кредиты нам давать и следить чтобы долги возвращали? а вот потому что МВФ находится в сша и контролируется в основном банками сша то сша и может давать такие команды так как по странному стечению обстоятельств именно в сша производят огромное число электромобилей, ветрогенераторов и экологической мути
кароче США открыто говорит не купите наш товар, не дадим кредит а раз вы страна с развивающейся экономикой (тоесть без внешних инвестиций фиг че сделаешь) то не дача вам кредитов или понижение в инвестиционной привлекательности для вас смерти подобно вот и ставят ветряки у нас по степи которые по себестоимости окупятся лет через 100 только незря же скандалище случился в шотландии недавно где оказалось что их ветряки работали на дизеле)) спрашивается а почему? а потому-что ветряк бесполезная дорогущая игрушка которую заставляют покупать и ставить
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