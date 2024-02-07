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≡ Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48526
Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
Отправлено: 07.02.24 - 11:08
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5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. Объясняя это решение, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что работе кабинета министров нужно придать новый импульс. Как выглядит новый состав правительства - в этом материале.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1127
Re: Новые лица: кто занял места в правительстве Бектенова
Отправлено: 07.02.24 - 11:08
#1
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Слово "новый" надо писать в кавычках.
Чтобы потом не удивляться, почему не происходит никаких изменений к лучшему.
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