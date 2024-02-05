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≡ Про старые машины
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48525
Про старые машины
Отправлено: 05.02.24 - 11:17
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Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9698
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 11:34
#15
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Цитата:
abaika95:
китайцы живут 2 млрд в основном вдоль желтого моря и чадят в небо своими мопедами

Насчёт транспорта в Китае в основном электрички уже.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1904
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 11:39
#16
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Цитата:
abaika95:

+100500!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4181
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:07
#17
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Цитата:
Добринцофф:
электрички уже.

Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто. Хотя конечно, приятнее ездить бесшумно и быстро, кстати сколько станций для подзарядки в Костанае 1-2 ? Если уже нацелились на экологию могли бы за счёт государства развивать сеть зарядок для авто.

[Исправлено: saba, 06.02.2024 - 12:07]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21777
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:34
#18
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Цитата:
saba:
Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто.

Совершенно верно. А если учесть сложность переработки батарей и вред от них природе - то ещё можно поспорить, какой вид транспорта экологичнее.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21777
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:35
#19
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Цитата:
saba:
Самый большой загрязнитель атмосферы это КРС и МРС,

Откуда инфа?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21777
Re: Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:44
#20
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Цитата:
abaika95:
лесов море

Вот сказочник :lol:

Цитата:
abaika95:
огромные пустые площади

А вот это уже ближе к правде :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21777
Re: Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:47
#21
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Цитата:
abaika95:
ветряки ставить, солнечные панели

Это чисто ради галочки, экономическая целесообразность почти нулевая, с учётом того, что кто-то изготовит, кто-то установит, и кто-то будет обслуживать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4181
Re: Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 12:51
#22
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Цитата:
maxsaf:
Откуда инфа?

Коровы наносят экологии Земли гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты. К такому выводу пришли специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), сообщает газета The Independent. По сведениям FAO, на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов. Этот показатель значительно превышает уровень выбросов всего транспорта Земли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21777
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 13:36
#23
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Цитата:
saba:
на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов.

Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс).
Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который ответственен более чем за 60 % эффекта для Земли.
Это инфа из Википедии.

Итак, основной парниковый газ - это водяной пар. Вы правда верите, что коровы производят количество пара, сопоставимое с объемом испарений с поверхности всего океана и всей суши?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21777
Про старые машины
Отправлено: 06.02.24 - 13:41
#24
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Цитата:
saba:
около полутора миллиардов коров

И 8 миллиардов человек, на минуточку. Корова конечно крупнее, но при этом продолжительность жизни в разы меньше.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5688
Re: Про старые машины
Отправлено: 07.02.24 - 08:02
#25
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Мне непонятен размер казахского утильсбора: - что такое утильсбор - грубо: это пресс, который падает сверху на авто и превращает её в брикет спрессованного металла- так какая разница при этом какой у машины объём двигателя ?

От силы 50 000 или 100 000 тенге - хватает за глаза.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13946
Re: Про старые машины
Отправлено: 07.02.24 - 10:51
#26
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Интереснно а X6 2010 г. Считается древней машиной или нет) эх был бы помоложе сегодня бы забрал и не посмотрел что обслуживание космос. Девчат катать.)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21777
Про старые машины
Отправлено: 07.02.24 - 10:55
#27
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Цитата:
Vit:
Интереснно а X6 2010 г. Считается древней машиной или нет) эх был бы помоложе сегодня бы забрал и не посмотрел что обслуживание космос. Девчат катать.)

Надо ещё на пробег глянуть. Такие машины обычно продают когда интуиция владельцу говорит - "все, пора, скидывай меня пока не поздно".
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