Отправлено: - 13:36

saba:

на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов.

Цитата:Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс).Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который ответственен более чем за 60 % эффекта для Земли.Это инфа из Википедии.Итак, основной парниковый газ - это водяной пар. Вы правда верите, что коровы производят количество пара, сопоставимое с объемом испарений с поверхности всего океана и всей суши?