Интернет кишит видосами разгневанных владельцев немного потрепанных авто. Говорят, их запретят скоро, об этом заявили с высоких трибун, мол, готовится проект, заштрафуем на полторы лямов и отберем ваше старое корыто, если выхлопы от этих авто будут портить экологию. Читать новость
Вопрос лишь в том как добывается это электричество, насколько экологически чисто. Хотя конечно, приятнее ездить бесшумно и быстро, кстати сколько станций для подзарядки в Костанае 1-2 ? Если уже нацелились на экологию могли бы за счёт государства развивать сеть зарядок для авто.
Коровы наносят экологии Земли гораздо больший ущерб, чем автомобили и самолеты. К такому выводу пришли специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), сообщает газета The Independent. По сведениям FAO, на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов. Этот показатель значительно превышает уровень выбросов всего транспорта Земли.
saba: на планете живут около полутора миллиардов коров, которые прямо или косвенно связаны с выделением 18 процентов всех парниковых газов.
Основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон (в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс). Водяной пар является основным естественным парниковым газом, который ответственен более чем за 60 % эффекта для Земли. Это инфа из Википедии.
Итак, основной парниковый газ - это водяной пар. Вы правда верите, что коровы производят количество пара, сопоставимое с объемом испарений с поверхности всего океана и всей суши?
Мне непонятен размер казахского утильсбора: - что такое утильсбор - грубо: это пресс, который падает сверху на авто и превращает её в брикет спрессованного металла- так какая разница при этом какой у машины объём двигателя ?
От силы 50 000 или 100 000 тенге - хватает за глаза.
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