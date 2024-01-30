Kairat stayer: Главное, чтобы у вас великих россиян хорошо было. На днях на форуме отмечали, что история движется по спирали, более древние периоды не будем рассматривать: средневековье, новое время, социализм, капитализм и опять по кругу.
Я лично надеюсь, что у вас всё будет хорошо и прекрасно, изменив Конституцию - обнулились, Абайка отмечал, что такие явления в 100 лет, один раз происходят. Иностранными агентами жестко разбираетесь, про затянувшуюся СВО все в курсе. Благодаря Всевышнему, всяким шаманам и духам, чтобы всё шло по плану и вы не переместились в средневековье и новые времена (конец 17 века до начала 20 века).
Кстати, на днях ТАСС (Государственное российское федеральное информационное агентство), сообщала, что в текущем году в Тыве планируют открыть Академию Шаманов. Скорее всего они будут предсказывать будущее, влиять на какие-то процессы, гадать, языческие, мистические и сакральные ритуалы, обряды и церемоний с бубнами и.т.д. проводить. Также надеюсь, что на просторах необъятной страны, не появятся скоморохи (уличные музыканты в лаптях с современными музыкальными инструментами)!
Сабыр: Скажите спасибо Архимеду! Вон какой нам центр подарил И рядом балмуздак арена,тоже его подарок Кто будет в Дубаях,найдите и поклонитесь от всех нас благодарных
saba: Шымкентцы сейчас .прочитав статью наверное крутят пальцем у виска. Десятилетиями южане выбивали миллиардные трансферты из республиканского бюджета и ни разу у местных журналистов не возник вопрос:" Ой а что это нам так много дали, аж в 10 раз больше чем Костанайской области? Непорядок, надо поднять волну и устранить несправедливость." Не зря про северян в правительстве кулуарно говорят :Вы какие то малахольные". Раз в жизни выпал шанс попользоваться республиканским бюджетом, но мы недовольны. За что это нашим детям такой подарок? Чем они лучше других казахстанских детей?
Kairat stayer: Мы датируемый из республиканского бюджета регион. В областной бюджет, из года в год вливаются финансовые средства, чтобы покрыть дефицит по тем или иным направлениям, обеспечить реализацию социальных программ и.т.д. Дополнительные целевые финансовые средства выделяются, это на мой взгляд хорошо, строятся центры, арены и другие социальные объекты.
Kairat stayer: Нам нужно модернизировать государство, раньше говорили по уровню жизни граждан, образованию, медицине и по другим показателям среди стран мира нужно войти в 30, сейчас не говорят. Время то идёт, выше указал, что простолюдины, в том числе и сказочные патриоты ждут более 100 лет.
Vit: Вот тогда и надо писать правду А то Ольга написала что дети уезжают из за соц неравенства А как будто в Германии все равны) Надо было так написать, что мои дети уезжают потому что очевидно что страна летит в пропасть. И это все видят. А вслед за немцами и русскими уже стали уезжать казахи. И не один казах с Оренбурга, Магнитки, Омска сюда не рвётся.
О.И.Ведлер: События развивались стремительно: июль - отъезд из России, сентябрь - сдача языка, октябрь - отправка документов и переезд в Алматы, декабрь - получение вызова на ПМЖ в Германию. Умные страны с удовольствием забирают наших умных детей. «Сынок, а может съездите, легализуетесь и вернетесь в Алматы?» - теплится у меня слабая надежда. «Нет, мама, Алматы - хороший город, но слишком велико тут социальное расслоение. Флер трудности жизни и недовольства рассыпан буквально в воздухе. Жить надо там, где существует социальная справедливость и работают законы». И мне нечего было возразить сыну.
Всем доброго дня, желаю здоровья, удачи и всего хорошего!
родом из Шанхая2022: ...Абайка залетают диФчёнки молодые от беспорядочных этих свЯзей а они будут приезжать воздушным транспортом.
родом из Шанхая2022: ...и кто или что не говорил с упорством буду ждать 2025 года как сказал посол, пока буду деньги копить на билет да на поезку костюм куплю с отливом галстук и в лос анжелес махну рулетку погонять...
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